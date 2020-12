Hernán Chaparro: “En primera vuelta primarán las afinidades y el quién no debe pasar a segunda vuelta”

En esta entrevista, el analista político Hernán Chaparro realiza una radiografía de cada candidato presidencial: las debilidades y fortalezas, y las razones de que algunos han disminuido su nivel de intención de voto y otros la han incrementado. Para Chaparro es latente el riesgo de que los partidos tradicionales no pasen la valla electoral.

Es tradicional que quién comienza primera en las encuestas no siempre pasa a la segunda vuelta electoral. ¿Esta vez también será así?

Hay que entender que las campañas tienen etapas porque las encuestas de intención de voto no son iguales a las de opinión pública. Una encuesta electoral es una especie de toma de una película que está en constante movimiento. La foto de hoy no necesariamente será la foto de un proceso. En ese contexto hay que entender las encuestas.

En este contexto, ¿cómo explica que George Forsyth (Victoria Nacional) haya bajado en las encuestas?

Su intención de voto inicial era porque aparecía como alguien desvinculado de los políticos que la gente rechaza y estaba presente en espacios públicos no políticos. En la medida que el ambiente se politizó más, la gente se politizó más.

¿Y eso lo ha golpeado?

Lo ha golpeado porque en un momento crítico, como fueron las marchas, tuvo tres posiciones diferentes.

¿Y eso ha beneficiado a sus rivales?

Claramente se ve la pequeña subida de puntos de Julio Guzmán (Partido Morado) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú). Forsyth tiene una habilidad práctica, pero cada vez que se le ha preguntado algo más conceptual, se le ha complicado.

En el caso de Guzmán, ¿cuánto le puede restar que un excandidato de su plancha sea el presidente de transición?

Se expone a que si hay una crisis fuerte, con el Congreso que tenemos, y una situación agitada, pueda afectar a los morados porque sus contrincantes lo pueden atacar por eso.

Si la vacuna demora, esa responsabilidad se la van a atribuir al presidente de Francisco Sagasti, ¿y luego el Partido Morado?

El gobierno de Sagasti es un tercer actor. Por lo menos hoy la responsabilidad de las demoras de la vacuna está más presente en el gobierno de Martín Vizcarra.

Por otro lado, ¿qué oportunidades ve a la izquierda en este proceso electoral?

Es el mejor momento de oportunidades para Verónika Mendoza porque las otras opciones de izquierda, la verdad, no tienen mayores opciones. Marco Arana hizo todo lo posible para liquidar sus posibilidades.

¿Pero cuáles son las debilidades de izquierda?

La pregunta es, más bien, ¿cuánta claridad van a tener sus mensajes? Porque en la primera vuelta del 2016 hubo miedo a la izquierda.

¿Tan difícil es lidiar para los candidatos con los “antis”?

Hasta ahora las movilizaciones políticas en el país vienen siendo para marcar la cancha y definir límites de lo que no quieren y no van a aceptar, pero no salen líderes que propongan cosas. Hay que entender los rechazos: en la primera vuelta van a primar las afinidades y el quién no debe pasar a segunda vuelta.

A eso se suma que carecemos de electores afines a algún partido político.

La gente no tiene identidades partidarias, solamente un 10% del país, pero sí tiene ideas políticas sobre asuntos de convivencia (...). Hay un bolsón electoral que puede estar entre la izquierda y centro izquierda donde habrá una disputa entre Mendoza y Guzmán.

Sobre Somos Perú, ¿cómo ve que Martín Vizcarra postule al Congreso?

La participación de Vizcarra básicamente va a ayudar a Vizcarra. Van a pasar la valla, pero no creo que más que eso. A partir de enero el nivel de campaña se intensifica y habrá recriminaciones contra Vizcarra, pero él sabe defenderse. Pero no creo que con eso Daniel Salaverry haga una gran performance.

¿Hernando de Soto (Avanza País) tiene más posibilidades que Keiko Fujimori (Fuerza Popular)?

Acuérdate que el fujimorismo siempre con un Fujimori ha tenido una llegada en sectores populares.

¿Y conservadores?

Más que conservadores, autoritarios en lo político. En un sector que quiere que la economía de mercado los incluya, que podría ser la propuesta de Hernando de Soto, igual tiene mucha más llegada Keiko Fujimori.

Y con los partidos tradicionales, ¿el bicentenario será su fin?

El Apra prácticamente ha decidido suicidarse porque entiendo que la no inscripción congresal ha sido motivada al interior del partido. ¿Por qué? Estarán calculando que les sale mejor no participar y volver a buscar las firmas. En el caso del PPC siempre fue un partido limeño, y en Lima hay múltiples opciones que los rebasan.

¿Ve con posibilidades de Daniel Urresti (Podemos Perú)?

Urresti tiene que cargar con que ha sido congresista y por más que se las ingenió para no votar con Podemos, se ha desgastado. Tiene un juicio por asesinato y debe explicar qué hace llevando a José Luna Gálvez de primera persona al Congreso.

¿Qué factor puede ser determinante en las elecciones?

Las características de los candidatos son tan importantes como los factores que atraen y los de rechazo. Lo más probable es que en la primera vuelta haya tres o cuatro que destaquen en el tramo final.

