Abogado Caro: Fiscalía debe solicitar impedimento de salida del país para Merino

Luego de que se diera a conocer que el congresista Manuel Merino de Acción Popular viajó este domingo 27 de diciembre a Estados Unidos, el abogado penalista Carlos Caro consideró que la Fiscalía debería solicitar el impedimento de salida del legislador.

“Cuando estamos hablando de investigaciones contra altos funcionarios del Estado, un mínimo esfuerzo que tiene que hacer la Fiscalía es solicitar el impedimento , cosa que no ha hecho”, expresó en declaraciones a La República.

Asimismo, indicó que, desde el punto de vista legal, “la Fiscalía de la Nación tiene el poder de pedir de inmediato un impedimento de salida del país”, pero que no corresponde alguna orden mayor por la etapa en la que se encuentra la pesquisa en su contra.

“En esta etapa premilinar, aquí no corresponde detenciones ni nada, porque tendría que acusarlo en Congreso, tendría que pasar un proceso de acusación constitucional. Lo máximo que se le puede poner es un impedimento de salida del país de modo tal que si él regresa ya no va volver a salir ”, afirmó Caro.

Asimismo, opinó que el caso de Merino “no es de alto riesgo” desde el punto de vista legal. No obstante, si el acciopopulista no regresara, la entidad judicial podría tomar otras medidas.

“La Fiscalía podría seguir con el caso. Tendría que pedir la acusación por parte del Congreso y una vez que ellos acusen pasa a la etapa de preparatoria. Ahí, la Fiscalía puede pedir una detención, pero para eso va a pasar bastante tiempo. No es automático”, refirió el letrado.

Sin información sobre el viaje de Merino

La República se comunicó con el también congresista acciopopulista Ricardo Burga para consultarle si conocía el motivo del viaje al extranjero de Merino de Lama; pero respondió que no estaba al tanto sobre su partida.

“ Desconozco que haya viajado . Supongo que ha podido salir por dos motivos: familiar o de salud. Desconozco”, dijo Burga.

Por otro lado, fuentes del Ministerio Público consultadas por este diario tampoco sabían que el expresidente del Congreso había viajado a Estados Unidos. Sobre esto, explicaron que al no tener un impedimento de salida del país no tiene que rendir cuentas sobre sus viajes al exterior.

“En el Perú hay miles de personas con investigaciones fiscales y eso no impide que salgan del país. No les impide el libre tránsito. Él no tiene impedimento de salida del país; por tanto, no tendría por qué reportarlo. Ni siquiera la Fiscalía tiene información sobre eso , o al menos no me lo han dicho”, sostuvo.

Manuel Merino viaja a Estados Unidos en plena crisis del sector agrario

Este diario pudo conocer que el legislador Manuel Merino salió del país este domingo 27 de diciembre con destino a Atlanta, en el estado de Georgia, Estado Unidos, mediante un vuelo operado por la aerolínea Delta AirLines.

Cabe recordar que el extitular del Parlamento tiene denuncias fiscales en su contra por homicidio doloso, desaparición forzada, abuso de autoridad, lesiones graves y leves que se llevaron a cabo durante las protestas realizadas a causa del golpe de Estado del Congreso y en rechazo a su régimen de facto, en donde fueron asesinados Inti Sotelo y Bryan Pintado.

