Mazzetti sobre eventual segunda ola: Hay fluctuación, diría que estemos alertas

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció con respecto a una eventual segunda ola en nuestro país. Señaló que hay fluctuación, por lo que en algunos lugares han disminuido los contagios y en otros han aumentado. Sin embargo, pidió estar alertas y no confiarse a pesar de esta situación.

“ Estamos en fluctuación. Estamos en lugares donde está fluctuando, en otros siguen bajando . Tenemos cada vez más distritos que no reportan positividad, entonces no me confiaría, diría que estemos alerta”, explicó en diálogo con RPP.

Agregó que han logrado percibir incremento discreto en los casos positivos al realizar pruebas moleculares, tanto en la ocupación hospitalaria como en los fallecidos.

Asimismo, Mazzetti se refirió a las celebraciones que pueden haber a fin de año. Específicamente, mostró su preocupación por los jóvenes, pues aseguró que tienen una “percepción distinta del riesgo”.

“Me preocupa el cierre del año. Mal que bien, hemos logrado capear el temporal en Navidad, pero el cierre del año es muy importante , y el fin de año es el momento de los jóvenes, y ellos tienen una percepción distinta del riesgo”, enfatizó la titular del ministerio de Salud.

Mazzetti sobre vacunas

Durante la misma conversación, Pilar Mazzetti habló sobre la llegada de las vacunas. Manifestó que se realizaron acuerdos vinculantes, pero que cuando se iba a firmar el contrato final se detectaron diversas cláusulas que requerían más análisis.

“Con Pfizer avanzamos con los acuerdos previos vinculantes y empezamos a discutir el contrato y en algún momento de las negociaciones surgen aspectos que no estaban previstos, y al momento de entrar en detalle, que no se puede mencionar, se ha requerido mayor análisis”, aclaró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.