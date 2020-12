Presidenta del TC: Hay un desprecio por el orden constitucional en el Congreso

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marinella Ledesma, sostuvo que el Congreso de la República no ha asumido que los peruanos viven en un estado constitucional donde el poder no está concentrado en su jurisdicción.

“Lamentablemente, creo que los que integran el Congreso no han asumido que vivimos en un estado constitucional donde el poder no está concentrado en el Congreso. El poder también está concentrado en otras expresiones como el Ejecutivo, los gobiernos regionales. Cuando hay una especie de desprecio por el orden constitucional, realmente me preocupa porque lo que estamos generando es una anarquía social y jurídica”, comentó a Ideele radio.

La titular del TC también se pronunció sobre las leyes que viene emitiendo el Parlamento, tales como la aprobación del 6% del PBI para el sector educación y sostuvo que pueden ser contraproducentes para la ciudadanía.

“Las leyes que se emiten al final son efímeras, ni siquiera se ejecutan. En algunos casos generan una gran expectativa porque al final no sé si hay una doble afectación de la situación la cual se quiere reivindicar”, señaló.

Sobre ley ONP

La magistrada cuestionó la labor de algunos legisladores que buscan retrasar la respuesta del Parlamento a la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo a la ley de devolución de aportes de la ONP.

“Llama la atención [que] cuando se piden respuestas rápidas por parte del Tribunal, los llamados a colaborar en respuestas rápidas, en este caso el Congreso, no cumpla con emitir esa contestación. Espero que ese comportamiento tenga también una lectura por parte de la ciudadanía”, manifestó.

Como se recuerda el congresista de Podemos Perú Aaron Espinoza amenazó a la Mesa Directiva del Congreso con censurarla en caso respondiera rápido ante el Tribunal Constitucional la demanda del Gobierno sobre el retiro de aportes de la ONP.

