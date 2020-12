Ley agraria: Combina señala que quienes frustraron debate deben someterse a Ética

El congresista de Alianza para el Progreso (APP) César Combina cuestionó a los parlamentarios que no se presentaron a la Comisión de Economía el jueves 24 de diciembre para debatir la propuesta de ley sobre un nuevo régimen agrario.

Al ser consultado si los congresistas deben tener alguna sanción, el parlamentario indicó a RPP que “deben ser sometidos a (la Comisión de) Ética por esta gran irresponsabilidad”.

Asimismo, pedirán que las agrupaciones de los legisladores que no asistieron se abstengan de votar y participar en el debate sobre la nueva ley agraria, pese a que su colega Fernando Meléndez —uno de los ausentes— es miembro de su partido.

“Desde APP vamos a solicitar que las bancadas y parlamentarios que no asistieron a su compromiso el día de ayer se abstengan de votar y de participar en el debate en el Pleno del Congreso ”, señaló.

Al respecto, sostuvo que su bancada pidió unos minutos más de tiempo para esperar a los parlamentarios; sin embargo, la petición fue denegada, es por ello que no saben sobre la situación de Meléndez.

“El señor Meléndez tendrá que darle una respuesta a la bancada por su irresponsabilidad. Tendrá que ser procesado y sancionado porque estas situaciones no las vamos a permitir... Fuimos la única bancada que solicitó dentro de la comisión ampliar el llamado de asistencia por 10 minutos, esto no sucedió y por tanto no podemos dar respuesta individual sobre el caso del señor Meléndez” , sostuvo.

Sobre los otros parlamentarios ausentes en la reunión de trabajo, indicó que intentan instigar a los ciudadanos a una división, de forma particular en los empleados del sector agroindustrial.

“Ellos se mantienen en una posición populista. No se han atrevido ni siquiera en presentar un proyecto de ley, sino que cada vez que toman el micrófono lo que buscan es tirar más gasolina al fuego para azuzar a la gente para fortalecer la división entre los peruanos, especialmente entre los trabajadores y empresarios de este sector”, sentenció.

Melendez tuvo problemas con Internet

De acuerdo al periodista Carlos Villareal, el legislador Fernando Meléndez le escribió para advertirle que tuvo problemas con internet por lo que no pudo estar presente en la Comisión de Economía.

Por su parte el vocero de APP, sostuvo que desconocía lo dicho por su colega, debido a que no lo había comunicado a Alianza para el Progreso.

Fernando Meléndez (APP)fue uno de los ausentes a la cita. Foto: La República.

Sesión de Comisión de Economía fue suspendida

La Comisión de Economía del Congreso debía continuar el debate y llegar a un acuerdo sobre el nuevo régimen agrario; sin embargo, no completó el quórum necesario y la sesión fue suspendida el pasado jueves 24 de diciembre.

Los congresistas que no asistieron fueron Jorge Meléndez (APP), Juan Huamán Champi (Frepap), José Luna Morales (Podemos), Juan Carlos Oyola (AP), Yván Quispe (FA) y César Gonzáles (Descentralización Democrática).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.