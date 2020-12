El miércoles fue un día tenso para los candidatos del Partido Aprista (Apra): solo llegaron a inscribir a su plancha presidencial, los candidatos al Parlamento Andino y a las listas al Congreso de tres circunscripciones electorales. Prácticamente, tomando en cuenta que la ley les exige tener, como mínimo, siete congresistas en más de una región o el 5% de votos emitidos a nivel nacional, participar en esta contienda con las plataformas incompletas en su suicidio político. En esta entrevista, la candidata presidencial aprista Nidia Vílchez detalla quiénes son los responsables y qué hay de trasfondo.

Ayer le cerraron la puerta en la Casa del Pueblo, donde tenía una reunión pactada con los dirigentes del partido. ¿Quién hizo eso?

Se me cerró la puerta del local partidario. Y me fui a otro (en Miraflores), donde nos reunimos vía zoom 500 personas. Y luego vinieron sesenta personas, entre candidatos y militantes.

¿No se reunieron en Miraflores con el personero legal José Pimentel, el encargado de haber presentado las solicitudes de inscripción de las listas?

No, con él tuvimos una reunión en la mañana (del miércoles). Él dio su informe.

¿Ahí se enteró que no todas las listas estaban inscritas?

Pasado los treinta minutos del día 23 de diciembre, él me llamó por teléfono para señalarme eso. Le pregunté qué pasó. Y me dijo que fue por un tema tecnológico. Antes la inscripción se hacía presencial. En contexto normal, siempre hubo caravanas. Esta vez el jurado, en su reglamento, dijo inscripción virtual.

Pero...

Pero reconocieron que su sistema no resiste a 24 usuarios, habilitó la potestad de presentar (de forma presencial). El Apra optó hacerlo virtualmente. Lo que no sabíamos es la dificultad que habría. Cada candidato tiene una ficha de seis páginas y un anexo y más el voucher de pago por derecho de inscripción.

¿Cuándo comienzan los problemas?

Lo que me llama la atención es: este proceso (de inscripción) que se inicia a las 5 de la tarde del día 22 de diciembre. Desde el viernes 18, en otras regiones, se habían inscrito las listas parlamentarias y esas no figuran (en el sistema). Y eso me llama la atención. Ayer (miércoles) recibí el informe vía zoom de todas las regiones para ver cuándo ingresaron la información y cuál fue la modalidad. Y ellos tienen el pantallazo. En un sistema tecnológico eso es fácil de ver con una auditoría.

Sin embargo, lo que ha trascendido es que el personero legal José Pimentel esperó que lleguen todas las solicitudes de las listas de regiones para inscribir todo en un solo lote. ¿Es cierto?

Las tres listas (al Congreso) que ingresaron lo hicieron desde sus jurisdicciones.

¿Por qué en la reunión del miércoles en Miraflores no estuvo acompañada del secretario general del Apra, Elías Rodríguez, y del personero?

La Comisión Política lo integran los secretarios generales y el presidente de la comisión. Yo ratifico que algún sector se resiste a nuevos liderazgos.

¿Es un facción que estuvo vinculada al expresidente Alan García?

No vinculado al expresidente García. Son aquellos que no toman en cuenta que ya es momento de renovar cuadros.

Ahora, por otro lado, ustedes tenían plazo para presentar la solicitud de inscripción desde el 10 de diciembre. ¿Por qué siempre se espera a última hora?

Por formación o mal formación, me gusta planificar. Determinamos que hasta el 18 de diciembre llenábamos toda la papelería. Llegamos al 18 y no llegábamos ni al 20%. Y hasta que el 22 de diciembre hicimos la presentación de nuestros candidatos, entendiendo que todo estaba subsanado.

Y no fue así. Su personero ha pedido la ampliación del plazo de la inscripción.

Lo que pide el Apra en el recurso es que se termine de inscribir y pasar la información porque desde las 5 de la tarde (del martes 22) está cargando.

¿Si les rechazan el recurso se retiran de la campaña?

Lo evaluaríamos porque es bien difícil tener en un proceso electoral solo tres circunscripciones. Dos son del ámbito nacional y uno de votos en el extranjero. Esperamos que el jurado audite y diga por qué su sistema no soportó el ingreso de nuestro partido político.

Es decir, ¿declinaría de su candidatura?

Lo evaluaremos y en ese momento daremos la respuesta. Estoy positiva a que nos puedan aceptar el recurso.

Carla García, candidata número 1 al Congreso por Lima, quien aún no está inscrita por el problema que ya conocemos, pide la renuncia del personero legal del Apra. ¿Usted piensa igual?

No le falta razón. La indignación es mayúscula. Esto también lo evaluaremos. No es la primera vez que el Partido Aprista participa y el personero tiene experiencia en este caso. Ahora nos vamos a abocar íntegramente (al recurso).

¿Ha vuelto a conversar con el personero?

No he vuelto a hablar con él, he recibido el recurso presentado. Y voy a presentar otro ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe vigilar los procesos electorales.

¿Cuándo lo presentará?

Hoy mismo. Lo voy a enviar virtualmente.