Elecciones 2021: recomiendan a De Soto hacer campaña en sectores populares

La candidatura de Hernando de Soto de Avanza País se encuentra entre las más débiles de los aspirantes al sillón presidencial con tan solo 4.1% de intención de voto. Pese a ello cuenta con fortalezas como tener su mayor respaldo en el nivel socioeconómico más alto (10,6%), en las personas de 40 años a más (6,1%) y entre los hombres (5,7%).

Entre sus debilidades figura el mínimo respaldo que tiene de los sectores más excluidos, es decir en el D-E (0,9%), en que los jóvenes no lo conocen (1,4%) y que, salvo Lima (5.1%) y el norte (4.4%), el resto de las regiones del país no lo ve como una opción viable si las elecciones fuesen mañana.

Asimismo, el partido Avanza País, que lo postula a la presidencia en las próximas elecciones del 2021, solo cuenta con el 0,3% de intención de voto si los comicios al Congreso fuesen mañana. Los datos corresponden a la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del 1 al 8 de diciembre.

Respecto al sector socioeconómico que lo apoya, según el politólogo Jorge Aragón responde a su discurso político basado en el capitalismo popular. Es decir, cómo los pobres hacen empresa a partir de sus capacidades.

“En el Perú, en los sectores A-B, los peruanos suelen votar por candidatos de centro derecha, proempresa y promercado”, explicó Aragón. Sin embargo, dijo que este sector es pequeño y, por tanto, su techo para crecer es poco. Esta es una de las razones que le hace pensar que Hernando de Soto no pasará a segunda vuelta.

Para el analista político Percy Medina, De Soto es más conocido en ese grupo por ser un economista con una trayectoria pública como intelectual y técnico.

“De Soto tiene una intención de voto relativamente interesante en el A-B, pero tendría que trabajar el D-E para aspirar a entrar a una segunda vuelta”, aseguró.

Sobre los adultos que lo respaldan, Aragón explicó que es porque la popularidad de De Soto fue importante en los 80 y parte de los 90. “Es su momento de fama y por eso lo recuerdan como candidato presidenciable las personas mayores”, dijo. No obstante, subrayó como una desventaja que “no tiene acogida entre los más jóvenes”.

En la misma línea, Medina explicó que son las personas de 40 años a más las que lo apoyan porque fue a finales de los 80 y hasta entrado el siglo 21 cuando presentó su libro “El otro sendero” y luego “El misterio del capital”, época en la que tuvo el mayor protagonismo en los medios de comunicación formales. Sin embargo, advirtió que “no es un personaje relevante” en las redes sociales donde están activos los jóvenes.

En torno a su incidencia en los hombres, Aragón sostuvo que se debería a que este grupo suele votar por candidaturas más tradicionales con propuestas relacionadas al empleo, la riqueza y no así en temas de la actual agenda, como es la violencia de género o las minorías.

El analista Arturo Maldonado destacó también que Hernando de Soto tiene alguna fortaleza en los niveles más acomodados, en el ámbito de Lima y en el urbano; aunque hizo hincapié en que en el Perú rural (2%) prácticamente no lo ubican. “Si quiere expandir su votación, tiene que salir y buscar otros bolsones electorales donde su candidatura no la conocen o no les convence”.

Acotó que los gestos como confundir a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) o dar entrevistas con su teléfono fijo lo alejan de los jóvenes y termina viralizado de manera negativa en las redes sociales.

Marca y candidato

Sobre la intención de voto del 0,3% para Avanza País, partido político al que representa Hernando de Soto, Aragón comentó que es una de las marcas poco conocidas desde hace varias elecciones. “Ha intentado siempre jalar algunos candidatos, pero sus elecciones no han sido las mejores”, reflexionó.

Sobre este punto, Medina agregó que el conocimiento e identificación de Hernando de Soto es muchísimo mayor que el del partido que lo propone, pero si no logra posicionar la marca y el nombre de esta fuerza política y asociarla a su propia candidatura habrá “un gran divorcio” que jugará en contra.

Por su parte, Maldonado dijo que se han sumado dos males: un candidato poco apreciado y un partido sin una marca reconocible. “Si Avanza País pensó que Hernando de Soto podría ser una locomotora para intentar tener una representación congresal, tampoco está funcionando”, remarcó.

Tiene que darse a conocer a profundidad

Giovanna Peñaflor, consultora en comunicación política

¿Hay alguna diferencia entre aparecer con 9% ó 4% en una encuesta en estos momentos? Aun cuando no se pueda hablar propiamente de un empate estadístico, estamos hablando de una diferencia insignificante para el momento de partida en el que nos encontramos. Eliminando la ilusión de un puesto prácticamente inexistente, con la excepción de quien aparece por el momento en primer lugar, quedan por establecer muchos aspectos para definir qué candidatura tiene mejores posibilidades para el próximo año.

Se puede asumir que un personaje como Hernando de Soto, al que le va bien en los sectores medios/altos- según la encuesta telefónica realizada por el IEP- tiene como principal problema hacerse conocido, no sólo nominalmente sino en profundidad. Este paso es indispensable para poder incrementar su porcentaje de intención de voto. Esto se dice más fácilmente de lo que puede hacerse.

Si su estrategia es aparecer con denuncias como las que surgieron esta semana es poco probable que consiga atraer el interés ciudadano . El candidato de las soluciones es un espacio no llenado por el momento, sería esperable que una persona como él pudiera ayudar a elevar el nivel de discusión de esta campaña. Todo pasa porque entienda que en este escenario tiene oportunidades, pero que no va a una gala donde lo espera la alfombra roja.

