240 candidatos de Arequipa y Cusco inician camino al Congreso

“Los candidatos al Congreso podrían ser clasificados en dos grupos: el primero, conformado por personajes con alguna trayectoria política, pero con un desempeño oscuro e incluso con problemas con la justicia; y el segundo constituido por rostros nuevos que combinan inexperiencia y osadía, seguramente confiando en la desinformación y en el hartazgo del electorado”, analiza el catedrático Alberto García Campana. En Arequipa y Cusco hay 240 candidatos que buscan llegar al Congreso en las elecciones del 11 de abril del 2021. Según García, la elevada cantidad de candidatos abre las puertas para el nacimiento de una representación regional débil y dispersa.

Oferta en Arequipa

Veintiún partidos políticos presentaron sus listas ante el JEE Arequipa 1. No elevaron su nómina Frente Esperanza, Perú Nación y Contigo. El candidato de Contigo, José Luis Hancco, sostuvo que un colapso del sistema impidió culminar la inscripción antes de la medianoche del 22. Presentarán un recurso de reconsideración. Según las listas presentadas, en total son 126 personas que intentan ser congresistas por Arequipa que tiene seis curules. María Agüero ya participó en las dos últimas elecciones. Volverá a tentar suerte con Perú Libre.

Alianza para el Progreso reservó los tres primeros lugares para el empresario Orlando Mollo Medina, quien solo registra una postulación sin éxito a regidor de Cayma, en 2014. Le sigue la ex consejera regional Tatiana Casillas Talavera. El otro designado es el empresario y expresidente de FBC Melgar (2005), Robert Gutiérrez.

En la tienda de Victoria Nacional se confirmó al gerente de EsSalud, Edilberto Salazar, como cabeza de lista. Por ley, debe pedir licencia 30 días antes de la elección.

Hasta ayer dos listas figuraban como inadmisibles. Podemos Perú, que ya elevó su absolución, y UPP, porque observaron la inscripción de Miluska Olivera y Nelson Maque. Ambos consignaron información inexacta en sus hojas de vida.

En Acción Popular también hay preocupación. Su cabeza de lista, Edwin Martínez, deslizó la posibilidad de que la nómina sea declarada inadmisible por incluir a Regina Lavalle. Ella había renunciado a su candidatura antes de las elecciones internas. La última palabra la tendrá el JEE.

Los aspirantes cusqueños

El Jurado Electoral Especial del Cusco (JEE) recibió 19 solicitudes para la inscripción de listas de candidatos. 114 postulantes que pelearán por cinco escaños. Cada lista está siendo evaluada por el organismo electoral. Ninguna ha sido declarada admisible o inadmisible aún. La oferta electoral tiene un mayor protagonismo de gente nueva. No obstante, hay nombres que destacan porque antes fueron autoridades u ocuparon cargos públicos.

El Partido Morado lleva como cabeza de lista al médico Pablo Grajeda, ex presidente del Comando COVID-19. En el Frente Amplio aparece con el 1 el ex candidato al sillón regional, Héctor Acurio, mientras que el renunciante Oscar Mollohuanca fue reemplazado por el poco conocido Efraín Palacios.

En el puesto 3 de Podemos Perú está Jejosnovara Cervantes, ex candidato regional del movimiento Tawantinsuyo. Esta lista la encabeza el ex fujimorista William Vega. UPP tiene dos rostros conocidos: Leonor Saire Marcavillaca, dirigente de las personas víctimas del terrorismo, y Andmar Sicus, ex alcalde de San Sebastián, quien hizo una mala gestión. El partido de César Acuña eligió en los tres primeros lugares al conductor de televisión Alejandro Soto, a la ex presidenta de la Cámara de Comercio, Rosa Pino, y al exalcalde de Ollantaytambo, David Canal.

Acción Popular tiene como cabeza al ex candidato Luis Ángel Aragón Carreño, mientras que Victoria Nacional cuenta entre sus candidatos el exregidor cusqueño, Boris Mujica.

García refiere que, con una oferta electoral tan elevada en número y al mismo tiempo pobre en calificación, el respaldo que obtendrán no será significativa. “Entonces los congresistas que serán elegidos el 11 de abril del próximo año tendrán un magro apoyo, lo que se traducirá nuevamente en que serán los menos malos entre los malos”, agregó.

JEE Arequipa revisará requisitos formales en listas

La presidente del JEE Arequipa 1, Rita Valencia Dongo, informó que en un plazo de tres días deben culminar la revisión de los requisitos formales de las listas congresales, como los procesos de elección interna, así como las renuncias al cargo o pedido de licencia en autoridades y funcionarios.

Luego se revisarán las hojas de vida de los candidatos, para detectar alguna omisión. Posteriormente se declararán las listas admitidas. El JNE tiene hasta el 10 de febrero del 2021 para publicar las fórmulas permitidas. Una vez validada la lista, los ciudadanos pueden presentar las tachas. El ente electoral tiene hasta el 12 de marzo para resolver estas observaciones.