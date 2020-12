Silva Santisteban sobre paro agrario: “Tenemos que asumir la responsabilidad”

La parlamentaria del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, manifestó que tanto el Ejecutivo y como el Legislativo tienen responsabilidad respecto a los conflictos generados en el sector agrario, que han generado que el paro y bloqueo de carreteras en la zona sur y norte del país se reanuden.

Esto, luego de que el Congreso no pudiera resolver el tema de la nueva ley agraria y hayan decidido retornarla a la comisión de Economía para una nueva revisión.

“ Todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete , el Ejecutivo por supuesto que sí y el Legislativo y nosotros tenemos que producir un texto consensuado con los trabajadores, con los agroexportadores y que, además, no les guste a unos y a otros, es porque está en un punto medio”, sostuvo en declaraciones a RPP.

En tanto, también precisó que el Ejecutivo tendría su cuota de participación para que este desentendimiento y el retraso de la publicación de la ley se haya dado.

“Parte de la responsabilidad creo que es la del Ejecutivo, porque el domingo estuvimos con el ministro de Economía y también con el ministro de Trabajo y no se llegó a una opción consensuada . Ese fue el gran problema”, afirmó la parlamentaria.

Congreso no llegó a un acuerdo durante el Pleno

Silva Santisteban hizo mea culpa de parte del Congreso porque no se llegó a un acuerdo durante el Pleno del domingo 20 de diciembre, sino que por el contrario, se dilató el tema. Sin embargo, reafirmó que los ministros no tuvieron una idea clara respecto a las reformas de la normativa agraria.

“Nosotros tuvimos la oportunidad y debimos de tomar la decisión de aprobar la ley que no se aprobó el domingo y entiendo que hubo idas y venidas, incluso yo sí tengo mis quejas de la presencia del Ejecutivo porque en varias oportunidades les dijimos si podían tener una propuesta y ellos dijeron que no, o sea, no tenían una propuesta concreta y nosotros estamos caminando hacia una propuesta concreta sobre algo que era el núcleo nodal de este proyecto de ley: el salario ”, precisó la legisladora.

