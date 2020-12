Sagasti ratifica permanencia de Mazzetti: Su renuncia no está en los planes

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció sobre una posible renuncia o salida de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud. Reiteró que en sus planes no ha contemplado su retiro del gabinete ministerial .

“No está contemplada en los planes (su renuncia). Yo he conversado con la señora Mazzetti, es una persona realmente extraordinaria, con conocimiento y tiene una experiencia adquirida que permite capitalizar sobre los errores y el proceso de aprendizaje. Cualquier ministro que entre tendría que empezar todo esto de cero”, aclaró en diálogo con Exitosa.

Lo dicho por Sagasti se da en el marco del pedido que hizo la Federación Médica Peruana para que Mazzetti renuncie a la cartera de Salud, debido a que consideran como algo grave el retraso en la adquisición de vacuna contra la COVID-19.

Asimismo, el jefe de Estado explicó que los ministros están realizando un trabajo en conjunto, en lugar de que cada uno de ellos labore por su parte.

“ En vez de que cada ministro trabaje por su lado, estamos trabajando en conjunto entre varios ministros . Lo que ha faltado es rumbo, dirección, orientación y conversas con los ministros, en este caso la contribuciones que hace al grupo de trabajo. La ministra Mazzetti es muy buena”, agregó Sagasti Hochhausler.

Sagasti sobre su renuncia a la vicepresidencia del Partido Morado

Francisco Sagasti también se manifestó acerca de su inscripción a la segunda vicepresidencia de la plancha del Partido Morado, encabezada por Julio Guzmán. Explicó que apenas esta sea admitida por el Jurado Especial Electoral (JEE), va a presentar su carta de renuncia a dicho cargo.

“Hemos hecho una consulta legal y uno no puede renunciar a lo que no es. Yo en este momento no soy candidato hasta que lo admita el JEE. A los dos segundos que salga publicado, ya está preparada mi carta de renuncia. No vamos a intervenir ni interferir”, detalló el presidente de la República.

