No hubo caravanas ni serpentinas. A causa de la pandemia, la presentación de solicitudes de inscripción de las listas de candidatos al Congreso se hizo sin fiesta. Lo que si no cambió fue la mala costumbre de los partidos políticos de esperar el último momento para inscribir las fórmulas en los respectivos jurados electorales. Ayer fue el último día y 24 partidos ingresaron sus solicitudes.

Una revisión de la oferta electoral permite concluir que la mayoría son personas desconocidas y sin trayectoria en el terreno político. Un segundo aspecto importante es que hay otro grupo de políticos que forman parte del elenco habitual: ex autoridades o ex postulantes al Legislativo.

Las listas en Arequipa

Algunos partidos reservaron los primeros lugares para candidatos invitados por Arequipa. UPP tiene como cabeza a Leonel Cabrera Pino, un militar (r) que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2013. En las elecciones extraordinarias de 2020 también intentó llegar al Legislativo.

Podemos puso como número 1 a Marco Falconí Picardo, ex congresista por Perú Posible. Fue cuestionado por intentar renunciar a su cargo de legislador para postular al Gobierno Regional de Arequipa en los comicios del 2014. Por ahora la lista de Podemos ha sido declarada inadmisible debido a observaciones en las declaraciones juradas de Falconí y de Isidro Flores.

Somos Perú tiene entre sus candidatos a Mirko Avendaño Quevedo, ex gerente de Agricultura durante la gestión de la ex gobernadora Yamila Osorio. Tras cuestionamientos salió del cargo y pasó a ser asesor de Osorio. Fuerza Popular postula a Camilo José Cárcamo Mattos, ex alcalde de Cháparra y de Caravelí. En tanto, Juntos por el Perú lleva a Jorge Alberto Condori Pacheco con el número 5. Se desempeñaba como regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La oferta en Cusco

Fuerza Popular, Frepap, Juntos por el Perú, Perú Libre y Democracia Directa fueron las primeras agrupaciones que presentaron sus solicitudes de inscripción de las listas al Congreso por Cusco. Las otras 18 lo hicieron a última hora. Serán 138 postulantes, seis por cada organización política para cumplir la ley de paridad y alternancia, los que competirán por los cinco escaños que tiene la región imperial en el Parlamento peruano.

Las listas del fujimorismo, Frepap y Perú Libre están conformadas por personajes desconocidos en la vida política cusqueña. En muchos casos es la primera vez que incursionan en política. Mientras que la lista de JP está encabezada por la abogada y defensora de derechos humanos Ruth Luque Ibarra, es la cuota de Nuevo Perú. Luque también postuló en 2016.

Democracia Directa tiene como su portaestandarte a la ex consejera regional, Elena Ascarza, quien tuvo un papel preponderante en la lucha contra la corrupción del ex presidente Jorge Acurio. Ella a la vez es candidata a la segunda vicepresidencia del Perú. Su bolsón electoral es La Convención, la segunda provincia con más electores del Cusco.

En el altiplano

Uno de los primeros en presentar la lista de candidatos al parlamento fue el Frepap. Sus candidatos son desconocidos. Democracia Directa tiene como número 1 al dirigente Jose Cupi Claros, quien fue parte del proceso judicial del Aimarazo. Tiene un proceso judicial por el Aimarazo que se ventila en el juzgado de Desaguadero.

Podemos Perú presenta en el número 1 a Wilbert Portugal Menéndez, hijo del ex alcalde de Puno, Mariano Portugal. En este mismo partido, con el 5, figura José Sotomayor Perales, ex director regional de salud de Puno y actual director de la Red de Salud de San Román-Juliaca.

Juntos por el Perú tiene como cabeza de lista al ex alcalde de Puno, Luis Butrón Castillo. Su caballito de batalla fue la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, que no se concretó. ❖

Varios volverán a postular al Congreso por la región Tacna

En Tacna, al cierre de esta nota, doce listas habían solicitado la inscripción de sus candidatos al Congreso. Son 40 candidatos, pero se estima que podrían llegar a ser más de 80 de 21 partidos. De los candidatos que se tuvieron en esa ocasión cuatro ya habían postulado antes al Parlamento sin éxito. Cuatro eran ex candidatos a la gobernación o vicegobernación, 11 habían postulado al cargo de consejeros y 11 intentaron ser alcaldes en anteriores elecciones.

Muchos de los nombres son desconocidos, pero sí han cumplido cargos públicos. Juan Francisco Retamozo, de Fuerza Popular, tiene en curso una investigación por colusión. César Copa de Juntos, tiene sentencias.