Muñoz a Mazzetti: Debe decir exactamente cuándo llegarán las vacunas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la demora en la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 en nuestro país. Mencionó que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, debe esclarecer el tema y decir exactamente cuándo llegarán.

“Lo que hay que hacer es sincerar las cosas y esa es otra de las cuestiones que tengo que decir. Hay que invocar una seriedad muy grande en decir ‘tenemos esto o no tenemos esto’(...), la ministra de Salud tiene que salir a decir exactamente cuándo van a llegar las vacunas y cómo van a hacer las cosas”, manifestó en diálogo con RPP.

Lo dicho por Muñoz es en referencia a que en la víspera Mazzetti anunció que Covax Facility mandaría las primeras vacunas a Perú en el primer trimestre de 2021, entre enero y marzo. Esto, pese a que en un principio el laboratorio había indicado que entregarían el lote en el 2022.

Del mismo modo, el burgomaestre recordó que desde el Ejecutivo se han manejado diversas fechas para la llegada de las vacunas a nuestro país.

“Nos ha venido diciendo que íbamos a tener vacunas para diciembre. De ahí, se nos ha dicho el primer trimestre. Luego, la canciller mencionó en el Congreso que iba a ser dentro del primer semestre del próximo año”, añadió.

Muñoz sobre Vizcarra

Muñoz habló, además, sobre el expresidente de la República Martín Vizcarra, quien mencionó que la demora en la adquisición de las vacunas se debió a que el Congreso de la República ralentizó las gestiones que estaba haciendo el Ejecutivo al destituirlo de su cargo en noviembre pasado.

“Es poco serio decir cosas que no se cumplen y no se explican por qué no se cumplen (...) El señor Vizcarra dijo algo que no se ha cumplido y ahí está la consecuencia, entonces eso ha traído un arrastre. Sagasti debió sincerar las cosas y decir ‘a mí me dejaron esto’”, aseveró el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

