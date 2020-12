Contraloría encuentra en hospitales precaria “cadena de frío” para vacunas contra la COVID-19

Los hospitales nacionales contarían con una precaria cadena de frío para la recepción, distribución, conservación y distribución de las millones de vacunas que eventualmente se adquieran contra la COVID-19, informó el contralor general de la República, Nelson Shack.

La autoridad explicó que, si bien es de suma trascendencia garantizar la compra de las vacunas para enfrentar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus, tanto o más importante es asegurar la cadena de frío para atender a la población más vulnerable.

“ Estamos preocupados sobre cómo se va a desplegar la cadena de frío para las vacunas que se compren , cómo vamos a llegar a aplicar la vacuna hasta el último punto del Perú. Los informes de control que hemos recibido revelan que, en la actualidad, la cadena de frío en los hospitales presenta una situación de precariedad”, detalló a La República.

Nelson Shack relató que la Comisión Especial de Seguimiento a la Emergencia de la COVID-19 del Congreso requirió a la Contraloría un amplio informe respecto a si los hospitales estaban en condiciones de soportar equipamientos necesarios para la instalación de la cadena de frío necesaria para que las vacunas antiCOVID-19 se apliquen adecuadamente.

El resultado fue que se encontraron serias deficiencias en los nosocomios que podrían potencialmente dificultar la conservación y distribución de las vacunas , por lo que el Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 131-2020 con la finalidad de transferir 145,6 millones de soles al Ministerio de Salud y 42,3 millones de soles a EsSalud, el último 3 de diciembre. Un total de 187,9 millones de soles.

Para asegurar que el mencionado presupuesto contribuya a que los hospitales cuenten con una adecuada cadena de frío, la Contraloría ha desplegado un control concurrente a los procesos de contratación.

“La próxima semana tenemos una reunión con la presidenta de Essalud, Fiorella Molinelli, para informarle del control concurrente en los procesos de contratación de la cadena de frío. El control concurrente de la Contraloría es una advertencia y acompañamiento para evitar perjuicios económicos futuros y graves afectaciones al servicio público”, señaló Nelson Shack.

El contralor general de la República también manifestó que ha solicitado a las autoridades respectivas reportes sobre la situación de las negociaciones para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. El expresidente Martín Vizcarra afirmó que, debido a que el Congreso lo vacó, el proceso fue afectado seriamente. Shack adelantó que, en breve, la Contraloría hará público los informes sobre dicho proceso de compra.

“En enero saldrá un control simultáneo de la Contraloría sobre la adquisición de la vacuna para ver qué está sucediendo al respecto. Tenemos preocupación sobre la cadena de frío, de los seguros, del despliegue de las vacunas, cómo se va a aplicar, quién va a vacunar, si se van a comprar millones de jeringas en un solo momento, etc. Ahora lo más importante es que esté claro el proceso de planeamiento general y específico para cada una de las etapas . Nosotros no lo tenemos claro y vamos a pedir información detallada al Ministerio de Salud”, indicó Shack.

“ Todavía la Contraloría no ha entrado a indagar el retraso en las compras de las vacunas porque ahora estamos más preocupados en que se desarrolle el proceso según un modelo de control más simultáneo. El deslinde de la responsabilidad —si hubo o no demora— se verá el próximo año con la aplicación de un control posterior. Ahora lo que importa es encaminar la compra, ya se tienen todos los mecanismos legalmente establecidos: el marco legal para la adquisición de vacunas, el dinero, la ley que establece la autorización temporal y condicional de Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas), etc. Ahora estamos más preocupados en el proceso de distribución, el reto va a ser cómo vamos a llegar hasta el último compatriota para vacunar. Estamos más preocupados por eso”, anotó el contralor.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.