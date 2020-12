Vásquez niega responsabilidad del Congreso en retraso de adquisición de vacunas

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre la demora en la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Negó cualquier tipo de responsabilidad del Parlamento por este retraso .

Vásquez, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado en el que señala, además, que la política en materia de salud es competencia exclusiva del presidente de la República.

“Frente a las afirmaciones que atribuyen responsabilidad al Congreso de la República por el retraso en el proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19, es importante precisar que la ley aprobada por el Parlamento que busca garantizar el acceso libre y voluntario a las vacunas preventivas contra la COVID-19 no es requisito ni condición necesaria para que el Ejecutivo realice las negociaciones y la adquisición de las vacunas”, detalla el pronunciamiento.

“De acuerdo con al articulo 118 de la Constitución Política del Perú, la política general del Gobierno en materia de salud es de competencia exclusiva del presidente de la República ”, añadió en el comunicado.

Asimismo, la legisladora expresó que lamenta que se realicen “afirmaciones que no se ajustan a la verdad”, pues asegura que con estas pretenden atribuir responsabilidades que no competen al Congreso. Además, instó a que los candidatos a las elecciones generales de 2021 no utilicen necesidades o expectativas para conseguir votos.

Vizcarra responsabilizó al Congreso por la demora de las vacunas

El último lunes, el expresidente de la República Martín Vizcarra responsabilizó al Legislativo por retrasar la aprobación del registro sanitario de la vacuna contra la COVID-19 presentada por el Poder Ejecutivo en setiembre.

“Desde un registro sanitario temporal por un año para la vacuna, eso es lo que se pedía el 25 de setiembre, para con ese registro sanitario hacer las adquisiciones”, expresó el exmandatario para la prensa.

