Daniel Urresti: inicia la tercera sesión del juicio oral por caso Bustíos

La tercera sesión del juicio oral contra el congresista Daniel Urresti, por el presunto delito de asesinato del periodista Hugo Bustíos se desarrollada este 21 de diciembre de manera virtual.

En Vivo: Daniel Urresti: tercera sesión del juicio oral por caso Bustíos será este lunes 12:28 Defensa de Daniel Urresti expone observación "Es importante para la defensa mencionar que entendemos que ha sido una transcripción fiel de lo que ha ocurrido en juicio", señaló la defensa de Urresti Elera en relación a los errores en las actas sobre testigos. 12:26 Inicia la tercera sesión del juicio oral contra Daniel Urresti De manera virtual, se da inicio a la tercera sesión del juicio oral contra Daniel Urresti por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Nota previa

Este lunes 21 de diciembre, a las 12.15 horas, se llevará a cabo la tercera sesión del juicio oral contra Daniel Urresti por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

En la última audiencia, el Ministerio Público informó que los testigos que declararían contra el congresista de Podemos Perú serían ampliados a diez, entre los que destacan el oficial de mantenimiento Edgardo Montoya, el exjefe de la base militar Víctor Fernández La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento.

Estos se sumarán a Ysabel Rodríguez Chipana, quien sindicó a Urresti Elera de estar en el lugar donde se perpetró el crimen. Rodríguez, además, acusó al parlamentario de violación. Ambos hechos tuvieron lugar cuando el ahora candidato presidencial trabajaba como oficial del Ejército en la base de Castropampa, Ayacucho.

Urresti desacreditó a testigo en segundo juicio oral

El pasado 10 de diciembre, durante el segundo juicio oral, Daniel Urresti desacreditó, una vez más, a Ysabel Rodrúguez Chipana. Aseguró que fue “comprada” para atestiguar en su contra.

“ Esta testigo ha sido inducida, ha sido comprada . Se demostró que esa testigo apareció de la nada. Aparte de eso yo siento que con este tipo de juicio no veo que tengan posibilidad de defensa. No puedo hablar con mi abogada, de esa forma uno no se puede defender”, indicó.

Ministerio Público reiteró pedido de 25 años de prisión para Urresti

En la primera audiencia, una de las acciones que emprendió el Ministerio Público fue la de reiterar el pedido de 25 años de prisión para el legislador, quien afronta un proceso penal por la presunta comisión de los delitos contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato contra Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce.

Asimismo, en la sesión se decidió que Daniel Urresti debe pagar S/ 500.000 como reparación civil a favor de los agraviados o sus herederos legales.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.