Policía Nacional se renueva con 20 nuevos generales

Cuatro semanas después del pase al retiro de 20 generales por causal de renovación, el Ministerio del Interior aprobó el ascenso de igual número de coroneles al grado superior a partir del primero de enero. De los 20 nuevos generales, 18 son de armas y 2 de servicios.

El proceso de ascenso de grado de coronel a general de la Policía Nacional del Perú estuvo a cargo del Consejo de Evaluación de Oficiales Generales, bajo la presidencia del comandante general de la institución, teniente general PNP César Cervantes Cárdenas.

Del total de los coroneles que alcanzaron el grado de general, 8 pertenecen a la promoción de la ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP) o Código 2, 6 de la ex Guardia Civil (GC) o Código 1, 2 de la ex Guardia Republicana (GR) o Código 3 y 2 de la promoción de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“ Uno de los criterios para el ascenso a general está basado en su hoja de servicios y que tenga proyección institucional ”, afirmó a La República el teniente general César Cervantes.

Entre los ascendidos de la exPIP se encuentran el jefe de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia de la PNP, Ulises Guillén Chávez; el jefe de la División de Investigaciones de Robos de Vehículos (Diprove), Carlos Malaver Odias; el jefe de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro), Deny Rodríguez Bardales; y el ex jefe de la División de Crimen Organizado de Lavado de Activos (Dirila), José Ludeña Condori.

También el jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, Carlos Céspedes Muñoz; el agregado policial en Panamá, Zenön Loayza Díaz; y el agregado policial en Ecuador, José Méndez Lengua.

Entre los coroneles de la ex Guardia Civil figuran el jefe de la Aviación Policial, coronel Augusto Ortíz García Rosell; el secretario de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, coronel PNP Luis Gamarra Chávarry; el jefe de Estado Mayor de la Comandancia General, José Zapata Morante y los coroneles PNP Jhony Veliz Noriega y Aldo Muñoz Ygal.

Los coroneles de la ex Guardia Republicana ascendidos son el secretario de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, Luis Gamarra Chavarry; y el jefe de la División Policial de Cañete, Augusto Rios Tiravanti.

En la lista se suman los coroneles de la Promoción de la PNP Fredy López Mendoza y Eduardo Tristan Castro.

Del mismo modo fueron ascendidos el director del hospital central de la PNP, Luis Nicasio Sáenz; coronel médico Nagui Cabrera Contreras y el abogado Gustavo Corrales Arrieta.

“Entre los criterios que se aplicaron durante el proceso de evaluación fue el estudio a fondo de la hoja de servicios, la meritocracia y la necesidad de la institución de fortalecer la investigación criminal y la inteligencia policial ”, indicó el comandante general de la PNP, César Cervantes.

Precisó que entre los 18 coroneles que alcanzaron el grado de general figuran dos oficiales que pertenecen a la primera promoción de la unificada Policía Nacional. Es decir, que no tienen código.

“Con esta designación estamos formando la vanguardia de la promoción de la futura generación de la Policía Nacional”, expresó el comandante general.

