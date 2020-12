Congreso aprobó otorgar un mínimo de 6% del PBI a sector educación

El pleno del Congreso aprobó, este sábado 19 de diciembre, otorgar no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector educación. Fue en segunda votación que la iniciativa legislativa obtuvo 94 votos a favor, 6 en contra y 15 abstenciones.

La norma busca la reforma constitucional del artículo 16. Por ello, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso) inició el debate, y expresó su postura sobre dicha asignación de presupuesto.

“No puede ser, presidenta, que en un país latinoamericano, importante, con enormes riquezas, como el Perú, solamente se le destine el 3,8% al sector educación . Cuando escuchamos los resultados de los exámenes PISA, el Perú está casi en la cola de Latinoamérica y del mundo”, manifestó Chehade Moya.

En esa misma línea, el parlamentario de APP sostuvo que dicha iniciativa legislativa fue propuesta por diversas bancadas y que tiene el respaldo de las mismas.

“Todos los sectores y organismos internacionales obligan al Estado peruano a que, por lo menos, tengamos 6% del PBI tipificado en la Constitución Política. Ese fue un esfuerzo multipartidario de muchas bancadas y del proyecto de ley iniciado por Luis Valdez. Es un proyecto nacional, educativo, en el que todas las bancadas hemos estado de acuerdo ”, indicó en la sesión plenaria.

Chehade: No basta el nivel amplio de matrícula y escolarización

Chehade Moya, asimismo, sustentó el proyecto de reforma constitucional e insistió en que no basta con que exista un nivel amplio de matrícula y escolarización. Agregó que el Perú “nunca ha tenido una educación de calidad”.

“Para cumplir la promesa de lograr la educación peruana, y que esta sea un derecho humano básico y no un privilegio, no sirve decir que hemos logrado un nivel amplio de matricula y escolarización porque incluso ahí el mejor aprendizaje no está garantizado”, apuntó.

El congresista de APP reiteró que la educación es un aspecto importante para el país, ya que contribuye con el desarrollo del mismo, de la población.

“Dejemos el pasado de subdesarrollo atrás y no regresemos a él porque nos convertiremos como en la esposa de Lot, en estatuas de sal. La educación es un derecho universal. El desarrollo es un elemento tan importante, la consecuencia de que un país esté bien educado ”, subrayó.

