José Luna Gálvez habría infiltrado la Fiscalía

La organización criminal ‘Los Gángsters de la Política’, que lideraría el dueño de la universidad Telesup, José Luna Gálvez, habría buscado infiltrar el equipo fiscal ‘Cuellos Blancos del Puerto’ para obtener información privilegiada de la investigación y evitar una orden de detención.

Esto es lo que sospecha la fiscal Sandra Castro, de acuerdo con el contenido del requerimiento de prisión preventiva que presentó al juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz contra José Luna Gálvez, Óscar Nieves Vela, Fernando Obregón Mansilla y Laura Silva Seminario.

Castro indica que la investigación a Luna Gálvez se venía desarrollando de forma reservada hasta el 6 de noviembre, en que se levanta el secreto para solicitar órdenes de detención preliminar y allanamiento de diversos inmuebles.

Sin embargo, dice la fiscal, el 28 de septiembre, cuando el caso solo era de conocimiento de algunos fiscales, Luna Gálvez y su abogado Mateo Castañeda se acercaron a la Fiscalía para aparentemente averiguar sobre el avance de las indagaciones.

Como prueba de ese hecho, la fiscal presentó una serie de fotografías del video de seguridad . El requerimiento de prisión preventiva fue notificado a todos los abogados y a la procuraduría.

Video revelador

Por un video de seguridad, relata la fiscal, se observa que a las 10:27:28 horas del 28 de septiembre, Luna Gálvez desciende de una camioneta Nissan y se dirige a la puerta de la sede de la Fiscalía.

Instantes después, a las 10:29:24 horas, salen de las oficinas de la Fiscalía la fiscal adjunta Flor Erazo Marín, junto con el abogado Mateo Castañeda. Al encontrarse en la puerta, Castañeda entrega un folio de documentos a Luna Gálvez y, luego, los tres caminan juntos por la avenida César Vallejo.

Unos minutos después, retornan y los tres vuelven a ingresar juntos a la Fiscalía, a las 10:31:45 horas y, aproximadamente 36 minutos después, Luna Gálvez sale de la Fiscalía junto con su abogado.

Según ha podido conocer La República, la fiscal adjunta Erazo Marín, del grupo de la fiscal Rocío Sánchez, estaba a cargo del expediente reservado de la investigación a Luna Gálvez.

Previamente, el 9 de septiembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió reforzar el primer nivel del equipo fiscal ‘Cuellos Blancos del Puerto’, que hasta ese momento solo integraba la fiscal Sánchez.

En esa fecha se suman al equipo fiscal Sandra Castro y Roxana Jáuregui Soto y se produce una redistribución de expedientes. El 7 de octubre, el expediente del caso contra Luna Gálvez recién pasa a la fiscal Castro. Pero aparentemente para entonces los investigados ya tenían todos los pormenores de la indagación y el posible desenlace.

La defensa de Luna Gálvez refiere que ellos se enteraron de que había una investigación el 3 de agosto, cuando en una audiencia en la Corte Suprema, Pablo Morales y Miguel Torres revelan que son colaboradores eficaces, entre otros, de un caso ONPE y por eso fueron a la Fiscalía a averiguar.

“Las imágenes mostradas revelan que el investigado Luna Gálvez habría tomado conocimiento de la existencia de una investigación en su contra –la cual se encontraba en calidad de secreta–; situación que permite colegir que habría obtenido tal información de un modo fraudulento. De allí resulta razonable sostener que podría emplear dichos mecanismos para direccionar el comportamiento de las personas que el despacho fiscal pueda citar”, precisa Castro.

La otra fiscal

Sandra Castro también reporta que el 4 de noviembre la investigada Laura Silva Seminario se acercó a la sede de la Fiscalía junto a su abogado para preguntar por el caso ONPE, afirmando que se encontraba investigada, algo que en ese momento era un secreto.

Para ese momento, Silva Seminario era fiscal provincial de crimen organizado. La Fiscalía considera a Silva como pieza clave de las presuntas actividades de Luna Gálvez. Silva dejó la Fiscalía y se fue a trabajar a la ONPE en el periodo de Adolfo Castillo, luego reingresa a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

El 5 de noviembre, Silva Seminario y Luna Gálvez se internan en diferentes centros de salud. A la fecha, Silva Seminario ha sido separada de las fiscalías de crimen organizado.

Al respecto, el investigado Adolfo Castillo Meza declaró que entre los días 20 y 24 de octubre, Fernando Obregón le envió un mensaje de texto advirtiéndole que se había dictado una orden de captura y que Luna Gálvez se había internado en una clínica.

Diálogo de gángsters

En noviembre, dice Castillo, se volvió a filtrar la orden de detención preliminar. “La segunda vez que se filtra la información fue la verdadera, por ello se internan en las clínicas nuevamente José Luna Gálvez y Laura Silva Seminario; la ‘mafia’ de Luna Gálvez continúa activa y peligrosa porque tiene acceso a información de las instituciones que investigan sus actividades”, declaró Castillo.

Allí no termina esta historia. Sandra Casto también ha entregado al juzgado extractos de unas reveladoras conversaciones telefónicas de Fernando Obregón, otro importante integrante de la organización, que fueron interceptadas con autorización judicial.

El 25 de agosto, a las 07:32:56 horas, Obregón sostuvo el siguiente diálogo con una persona identificada como Manuel, que habría estado detenida:

Manuel: ¿Aló?

Fernando: Aló, compare’, mira, eh... estoy llamando ahorita a Héctor, ¿ya?, necesito que me envíe foto de lo que han actuado, ya están moviendo en el otro lado, pero necesito eso.

Manuel: No, ya estoy yendo, me estoy yendo, ya.

Fernando: Ah, ¿ya te sacaron?

Manuel: Sí.

Fernando: Listo, listo. Entonces ya, bueno, si te sacaron entonces ya está bien, el juez... ¿Entonces el fiscal lideró todo?

Manuel: No sé qué han hecho, mano, pero, este... pasado mañana tengo que traer el acta de conciliación.

Fernando: Ya.

Manuel: Ya, con eso, ellos hacen su informe y le ponen una papeleta a Roky y a mí me devuelven mi brevete.

Fernando: Ya.

Manuel: Así que todavía, todavía, tranquilo.

Fernando: Ya, entonces, ahorita porque ya estaba moviendo todo, ¿no?, yo ya incluso ya quedé [en] ir... igual me voy a reunir con Óscar, de ahí me muevo.

Manuel: Voy a dormir un par de horas...

A las 11:11:04 horas del mismo 25 de agosto, Fernando Obregón se vuelve a comunicar con Manuel.

Fernando: Aló, mi hermano, ¿cómo estás?

Manuel: Bien, compadre, oe, recién me despierto, ya me viene a mi casa a dormir.

Fernando: Está bien, compare, descansa, nomás. Ya, listo. Ya tengo dos punteros que van a la misma Fiscalía, la diferencia es que uno cobra en dólares y el otro en soles. Uno me dice cinco mil soles y el otro me dice 10 mil dólares. Nieves quiere 10 lucas gringas y cinco mil soles Yulber, que ha sido secretario general de Ositrán, tú vez con cual de ellos, esos, los dos llegan.

El mismo 25 de agosto, a las 14:26:42 horas, Manuel vuelve a comunicarse con Fernando Obregón, pues como recién se había levantado no entendió lo de los pagos y pide explicaciones.

Manuel: ¿10 lucas para qué quiere cobrar Nieves?

Fernando: No, no. Yo te dije, hay dos puntas que te pueden ver el tema en Fiscalía y archivarlo.

Manuel: Ya.

Fernando: O sea, el tema del negro, no. Uno Yulber.

Manuel: Ya.

Fernando: Que cobra cinco lucas cholas y hace la chamba ahí, y el otro es Óscar, que cobra lo mismo, pero en dólares.

Manuel: Ah, ya.

Fernando: Entonces, tú escoges cuál de los dos te hace el mismo trabajo.

Manuel: No, pero ¿cuál es la chamba ahorita?

Fernando: La chamba es esperar que el caso llegue a la Fiscalía y lo maten en la Fiscalía, nada más, es la única chamba que hay.

Para la Fiscalía los contactos de Luna Gálvez con la fiscal Flor Erazo, su vínculo con la fiscal Laura Silva y las conversaciones de Fernando Obregón mostrarían que la organización está acostumbrada a arreglar sus problemas con arreglos ilícitos.

Un peligro para la investigación.

Organización paralela a Cuellos Blancos

De acuerdo con las investigaciones de la fiscal Sandra Castro, la organización criminal ‘Gángsters de la política’ operaba al margen de la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Solo se relacionaban para el logro de sus objetivos cuando coincidían.

El nexo comunicante entre ambas organizaciones sería el operador político José Luis Cavassa Roncalla. Este personaje infiltró el Consejo Nacional de la Magistratura para lograr el nombramiento de Adolfo Castillo como jefe de ONPE, al servicio de Luna Gálvez. Es posible que tuviera otros objetivos con otros grupos.

En este contexto, la fiscal atribuye a Luna Gálvez interferir ilícitamente en el nombramiento de Adolfo Castillo, el copamiento de la ONPE y lograr la inscripción fraudulenta del partido Podemos por el Perú.

La fiscal Castro se equivoca

Enfoque por: Mateo Castañeda, abogado

“Rechazo esa versión de la Fiscalía. Es un hecho tergiversado. Lamento profundamente que se incluya a la fiscal adjunta Flor Erazo en un incidente en el que no tiene ninguna participación. Niego cualquier filtración de la orden de detención. El 28 de setiembre, la fiscal Castro no tenía a cargo esta carpeta. La tenía la doctora Rocío Sánchez. Castro toma conocimiento del caso el 7 de octubre y pide la detención el 6 de noviembre. Resulta imposible que se filtre una orden de detención que no existía el 28 de setiembre. No es una visita clandestina, está registrada”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.