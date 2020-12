El alcalde de Puno, Martín Ticona, manifestó en su rendición de cuentas que durante la pandemia de la COVID-19, adquirió dos plantas de producción de oxígeno medicinal, una de ellas instalada en el Policlínico Municipal y la segunda en el Hospital III de EsSalud Puno.

Asimismo, el burgomaestre dijo que al 31 de diciembre espera que todos los gerentes municipales presenten sus cartas de renuncia para cambiar a los altos funcionarios que no cumplieron con las metas establecidas.

Por otro lado, reiteró que el último 15 de diciembre, se dio visto bueno al expediente técnico para la ejecución del primer componente del proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la misma que debe iniciarse en los próximos meses del 2021. Esta permitirá descontaminar el lago Titicaca.

El primer componente constituye la instalación de colectores. El segundo componente debe iniciar en agosto del 2021 y la PTAR debe terminar de construirse y entrar en funcionamiento en el año 2023, puntualizó Martín Ticona.

Por otro lado, anunció sanciones a empresas de transporte del servicio urbano que no cumplan con la ruta establecida.

Producto de los múltiples operativos al sector transporte, en este periodo de pandemia, se internó a 2118 unidades vehiculares al depósito municipal por infracción al reglamento de tránsito.

Algunos no tenían licencia de conducir, otros no tenían tarjeta de circulación, no contaban con Soat, no tenían certificado de revisión técnica, etc.

Asimismo, en este periodo de pandemia, se han impulsado más de 10 mercados itinerantes para atender la demanda de los compradores. Se entregó 2 mil protectores faciales a los transportistas para evitar la propagación del Covid-19, expresó la autoridad edil.

La rendición de cuenta se llevó a cabo en el teatro municipal de Puno, donde asistieron los representantes de las organizaciones sociales.v