RMP sobre el Congreso: “La demagogia tiene un límite”

El Tribunal Constitucional declaró que la ley de ascensos automáticos para el sector salud aprobada por insistencia por el Congreso de la República era inconstitucional. Rosa María Palacios indicó que el fallo unánime a favor del Ejecutivo ha revelado el mal proceder del Legislativo.

“Es un récord porque este Congreso ya tiene dos normas declaradas inconstitucionales por el TC”, sostuvo.

RMP señaló que esta decisión es importante, ya que fija un criterio jurisprudencial para demandas competenciales futuras. La abogada recordó que el artículo 79 de la Constitución precisa que los congresistas no tienen iniciativa para crear o aumentar gasto público.

“S/ 1.100 millones al año costaba la gracia. Sin ningún concurso y sin ninguna meritocracia (...) En un tribunal donde hay mucho desacuerdo, 7 a 0 es una goleada y el Ejecutivo gana por goleada”, indicó.

Desde su punto de vista, este fallo de la institución liderada por Marianella Ledesma crea un precedente para la demanda competencial sobre la Ley de la ONP, la cual también ha sido aprobada por insistencia por el Parlamento.

“Está claro. La norma de la ONP es absolutamente inconstitucional y si aprueban por insistencia la norma del CAS será lo mismo. ¿Qué parte no les entra en la tutuma? No pueden crear gasto y a la tercera ya no pueden ser tan burros”, manifestó.

La conductora de RTV señaló que, aunque estas normas son declaradas inconstitucionales y, por tanto, dejadas sin efecto, causan un grave daño a la estabilidad política y económica del país.

“Confían en que todos los peruanos seamos estúpidos y creamos que nos están haciendo un regalo y que debemos estar agradecidos con nuestros votos (...) La demagogia tiene un límite”, comentó.

