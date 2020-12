Fabiola Muñoz: “No es tarea de un ministro revisar las órdenes de servicio”

La exintegrante del gabinete ministerial, Fabiola Muñoz, rechazó que el informe de Fiscalización la haya incluido a ella y otros exministros en una presunta organización criminal que favorecía a allegados de Martín Vizcarra con órdenes de servicio.

“Cuando salió el informe, me sorprendí de que saliera mi nombre cuando nunca en el Congreso de la República me han citado para preguntarme sobre alguna contratación o tema vinculado a ese documento”, señaló en diálogo con Canal N.

Muñoz contó que, tras ello, se comunicó con algunos de sus excolegas y luego revisó el informe, el cual tendría información errónea, según la extitular del Minagri y Minam. Por otra parte, emitieron un comunicado en conjunto cuestionando a dicho grupo de trabajo.

“He visto que hay una serie de falsedades, de información fuera de lugar. Jamás me han citado y recomiendan acusaciones constitucionales. Por eso, he mandado una carta a la presidenta del Congreso (Mirtha Vásquez) para pedirle que este tipo de acciones no se repitan ”, sostuvo.

Agregó que en el oficio ha solicitado que a todos los legisladores que aprobaron el informe se les abra un proceso en la Comisión de Ética por vulnerar el derecho de varios servidores públicos a la legítima defensa. “No podemos permitir un atropello de esta naturaleza”, remarcó.

Sobre contratación de Fiorella Alvarado

Respecto a las órdenes de servicio que obtuvo Fiorella Alvarado, hija de un allegado de Vizcarra Cornejo, en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), del Ministerio de Agricultura; Fabiola Muñoz dijo que jamás la conoció.

“Dicen que es increíble que la exministra no conozca de la amistad que existe entre la señora, a quien no conozco, y el expresidente de la República. ¿Acaso cuando un ministro entra tiene que conocer a todos los servidores públicos que trabajan en el sector, los adscritos y programas? ¿Y además saber de quiénes son amigos? Este hecho es inaceptable”, subrayó.

En esa línea, reiteró que no sabía que Fiscalización la estaba investigando y, pese a ello, recomiendan acusarla constitucionalmente.

“ No es tarea de un ministro del Estado estar revisando las órdenes de servicio de las personas que trabajan en el sector. (...) Lo mínimo que debió hacerse es informarme que me estaban investigando y poder defenderme. Es una garantía constitucional”, puntualizó.

