Combina sobre amenaza de censura a Mesa Directiva: Es una irresponsabilidad

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, se pronunció sobre las amenazas del congresista Arón Espinoza, de la bancada de Podemos Perú, sobre la intención de censurar a la Mesa Directiva. El legislador manifestó que considera una irresponsabilidad lo mencionado por la agrupación parlamentaria.

Podemos Perú pretende tomar dicha medida en caso la Mesa Directiva responda con prontitud al Tribunal Constitucional sobre el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“Las bancadas tenemos que tener la mayor responsabilidad de no caer en lo que el señor (Carlos) Almerí califica de ligereza, pero yo lo califico de irresponsabilidad porque en este momento lo último que necesita el Perú es otra crisis política ”, señaló Combina en diálogo con Canal N.

Lo dicho por el congresista de APP fue en referencia a lo mencionado por el parlamentario Almerí, quien catalogó como “una ligereza” los ataque de Espinoza.

Del mismo modo, Combina explicó que esta bancada tiene comportamientos de carácter desestabilizador que son constantes.

“No me parece una ligereza, me parece parte de un comportamiento constante, que yo mismo lo he denunciado públicamente en distintos medios de comunicación, un comportamiento de carácter desestabilizador”, añadió.

El último 11 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) notificó al Congreso de la República acerca de la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo por la Ley ONP que fue aprobada por insistencia. Desde esta fecha hay un plazo de 30 días para que el Parlamento responda.

Mirtha Vásquez respondió a ataques

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, respondió a las amenazas hechas por Podemos Perú. Aseguró que no admitirán chantajes y usarán el tiempo necesario para responder al TC.

“No admitiremos chantajes. El tema de la ONP merece tratarse de manera diligente y responsable. Usaremos el tiempo necesario para una contestación prolija que defienda la postura del Congreso de la República”, manifestó a través de sus redes sociales.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.