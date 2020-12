Chávarry durante audiencia: “No me arrepiento de nada, cumplí con mi trabajo”

Pedro Chávarry se pronunció durante la audiencia que busca apelar su suspensión de 18 meses como fiscal supremo por el presunto delito de encubrimiento real, al haber separado a Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato a fines del 2017.

En su breve intervención, el exfiscal de la Nación dijo que hay un “ensañamiento político” en su contra y negó conocer a algún miembro de Fuerza Popular del chat La Botica.

“Están tocando temas que no pertenecen a la investigación, como el chat La Botica, en la que yo no he participado y no puedo responsabilizarme por la versión de terceros. No conozco a nadie de Fuerza Popular que mencionan allí; sin embargo, han sido factores que han permitido que la Fiscalía los tome como si yo fuera partícipe directo”, señaló.

Sobre Vela y Pérez, sostuvo que no iba a permitir que ellos siguieran con sus funciones por “faltar el respeto a la propia idoneidad del titular del Ministerio Público”.

“Asimismo, en el tema del deslacrado ya se ha establecido mi no participación en un hecho cometido por una sola persona, que fue la señora Venegas. Yo tengo la certeza de que ustedes van a tener convicción de que la justicia está de mi parte”, agregó Chávarry.

No se arrepiente

Por último, el suspendido fiscal reclamó por el retiro del seguro médico que tenía y su remuneración mensual.

“El ensañamiento es evidente. Quien les habla cumplió con su trabajo. No estoy arrepentido de nada, por el contrario, he cumplido con mi trabajo . No le debo nada a nadie, solamente al Ministerio Público, por todo lo que me ha dado. Definitivamente, esto tiene un sesgo político”, subrayó.

En esa línea, remarcó que no hay ninguna motivación que argumente su suspensión, ya que “él es una persona transparente”.

“Solicito que se revoque la medida de suspensión preventiva de derechos por considerar que no existen elementos que puedan justificar esta arbitrariedad”, expresó.

