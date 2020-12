Walter Aduviri: “No estoy privado para ejercer mi cargo de elección popular”

El viernes pasado Walter Aduviri, aún gobernador de Puno, salió de prisión. La Corte Suprema, varió su pena efectiva por suspendida lo que le permitió recuperar su libertad. En esta entrevista da cuenta de su experiencia carcelaria y sus próximos para recuperar el poder de la región.

¿Qué reflexión o sinsabor le dejó su encierro?

Nada (El penal) Es un infierno, donde muchos purgan condena, quizá de manera no justificada.

A José Mujica [expresidente de Uruguay], el encierro lo hizo más humano. ¿A usted como lo ha transformado?

Pero yo no cometí delito alguno.

Desde el penal aseguró que era inocente. Pero la sentencia casatoria, sí le encuentra responsabilidad. ¿Qué tendría que decir de ello?

Respeto la sentencia, pero no la comparto en sus conclusiones. Iré por la vía Constitucional y después iré a la justicia supranacional. No podemos negar que ha habido hechos de disturbios. Pero la misma sentencia dice que el día de los hechos, no estaba en Puno, sino en Juliaca. Es más, dice, que no he ejecutado los hechos de violencia. Solo me encuentran responsabilidad por mi rol de vocero de la población aimara. Y, para hacerme responsable, dicen que me comuniqué con varias personas sin que sean identificadas. Eso les hace inferir a los jueces que yo soy el culpable. Presumen que yo ordené quemar las instituciones. Qué clase de justicia es esa. No se puede sentenciar a nadie en base a presunciones.

Más allá de su posición, lo concreto es que en unos meses afrontará un proceso de vacancia.

Todos podemos interpretar la ley, eso se respeta. Pero yo quiero decir que no estoy inhabilitado para ejercer función pública, según la sentencia. Ahora; para vacar a una autoridad se necesita que tenga sentencia firme privativa de libertad. Yo tengo una condena suspendida.

Entonces si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo vaca, después de cualquier que sea la determinación que tomé el Consejo Regional, usted la va aceptar.

Aceptaré cualquier decisión, siempre que este apegada al derecho.

¿Si usted considera que es injusto, no lo va aceptar?

No. Particularmente, la ley no puede ser interpretada en mi contra. Yo no estoy privado de nada para ejercer mi función de elección popular. No estoy privado de mi libertad.

Pero otros dirán que tiene sentencia privativa de libertad suspendida, en términos legales.

Son apreciaciones e interpretaciones. Esperemos que el Jurado, tome una decisión y yo espero que se ajuste a lo legal.

Si es así, por qué no asume funciones.

Estoy esperando que el Jurado Nacional de Elecciones, habilite mi credencial.

Cuando salió del penal llamó traidor a Agustín Luque. Pero olvida que usted es responsable de haberlo llevarlo para ejercer el puesto.

Sí. Y por eso pedí perdón a la región. (…) Quiero decir que un grupo de jueces y fiscales tomó control del destino de la región, a través de Agustín Luque. El hermano del juez que me envió a prisión preventiva, terminó trabajando, después de mi encierro, en el gobierno regional. ¿Quién dice algo de eso? En Puno hay casos de corrupción, pero los implicados quedaron absueltos. Pero a Walter Aduviri, lo sentencian en tiempo récord y sin demostrarle su responsabilidad y solo lo encarcelan con inferencias lógicas.

Si Luque, es un traidor, y se alió con quienes no lo querían libre, ¿entonces políticamente qué lo unía a él?

Yo no lo he elegido. Fue escogido entre varias ternas, cuando yo estaba privado de mi libertad y perseguido por la justicia. Soy responsable político, sí, por permitir que vaya en la plancha, pero ojo, yo no estaba en libertad cuando fue elegido como integrante de la plancha de Mi Región. Yo acepto las críticas. Pero también pongamos en el tapete que hay jueces y fiscales, que pusieron a trabajar a su familia dentro del gobierno regional, después de mi encierro.

Entonces, insiste que hay un complot en su contra

Sí. Estoy convencido. Hay poderes de facto que manejan muchas cosas en Puno y el país. Sino cómo creen que me privan de mi libertad con simples inferencias lógicas, pero para otros son muy garantistas.