Sagasti: “En esta Navidad, lo mejor que pueden regalar es salud y vida

El presidente de la República, Francisco Sagasti, manifestó desde Tacna que lo mejor que puede obsequiarse en las fiestas navideñas es “salud y vida”. Por ello, instó a la ciudadanía a respetar las medidas implementadas para estas fechas que fueron anunciadas en su última conferencia de prensa.

“ En esta Navidad, lo mejor que pueden regalar a sus seres queridos es salud y vida ; y regalar salud y vida significa respetar todos los protocolos de los cuales hemos hablado”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Sagasti Hochhausler agregó que es imprescindible, para evitar los contagios de la COVID-19 en los días festivos, que se cumplan las disposiciones de distanciamiento social, lavado de manos y uso correcto de mascarilla.

“ Eviten aglomeraciones y, a cualquier síntoma, acuda a un lugar donde puedan tener servicio de salud . Piensen ustedes en eso y estoy seguro que en las próximas semanas y meses, cuando la pandemia haya empezado a desaparecer en todo el mundo recordaremos este fin de año del 2020 como el año en que regalamos a nuestros seres queridos la vida y la salud”, mencionó.

En ese sentido, refirió que no es bueno abrazarse con los familiares o amistades porque eso podría “jugarnos una mala pasada”. Además, elogió la labor del Comando COVID y del gobierno regional de Tacna por ser un “ejemplo” en la lucha contra la pandemia.

Nuevas medidas anunciadas por Francisco Sagasti

En su primera conferencia de prensa, a un mes de asumir la Presidencia de la República, Francisco Sagasti dio a conocer que el 24 de diciembre será un día no laborable compensable. La primera ministra, Violeta Bermúdez, comunicó que esta medida busca que la población permanezca en sus domicilios para esperar la Navidad.

Otra de las disposiciones anunciadas fue que no habrá circulación de transporte particular el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2021. En esa línea, señaló que ningún ciudadano podrá disponer de su vehículo particular en esos cuatro días.

“Hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y vínculo familiar distinto a los tradicionales, porque es recomendable que no vayamos de visita y no nos reunamos con familiares con quienes no compartimos la vivienda”, apuntó Bermúdez Valdivia.

