RMP sobre la vacuna: “Estas son las consecuencias de ser irresponsable políticamente”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, junto a su Gabinete Ministerial ofrecieron su primera conferencia de prensa. Rosa María Palacios felicitó la iniciativa, sin embargo, alegó que no se dijo mucho y se ha abierto controversias.

La abogada resaltó que el Ejecutivo ha revelado un serio problema en la gestión para adquirir las vacunas contra la COVID-19. No obstante, sostuvo que la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, ha dado esperanzas, ya que las negociaciones con Pfizer y Covax continúan.

“En principio tenemos vacuna, pero en concreto no tenemos ninguna vacuna. En concreto no hay nada (...) No ha dicho cuándo y cuántas. Que las vamos a tener, sí”, precisó.

Por otro lado, calificó de absurdas las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno por las fiestas de fin de año. RMP señaló que el Perú no necesita un confinamiento porque solo existen pequeños brotes en diferentes regiones del país.

Desde su punto de vista, no tiene ningún fin sanitario restringir el tránsito a carros particulares en Navidad y Año Nuevo. Para la abogada, esto va en contra de la salud emocional de la ciudadanía.

“Estas son las consecuencias de ser irresponsable políticamente. La inestabilidad genera estos costos”, manifestó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.