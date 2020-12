Flor Pablo envía oficio a presidenta del Congreso por informe de Fiscalización

Flor Pablo, candidata a la primera vicepresidencia por el Partido Morado, manifestó que ha enviado un oficio a la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, en donde expresa su indignación y preocupación ante el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización.

Dicho informe pide acusar de manera constitucional a exministros del Gobierno de Martín Vizcarra por haber participado en las presuntas contrataciones irregulares de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“ Le he enviado una carta (a Mirtha Vásquez) porque no podemos permitir que el Congreso se acostumbre , porque creo que esas malas costumbres y esos vicios que están cometiendo a lo largo de todo este proceso en muchos temas. Peor que afectan derechos ciudadanos, que afectan honras de personas, que comienzan a plantear acusaciones constitucionales sin ningún motivo”, explicó Pablo Medina en entrevista con Canal N.

Asimismo, la exministra de Educación aseguró que este grupo de trabajo parlamentario no le informó que era investigada, por lo que invocó a la Comisión de Ética a que intervenga y revise la labor realizada. Además, resaltó que lo hecho por Fiscalización es una “irresponsabilidad tremenda”.

“ Yo me he presentado a la presidenta del Congreso expresándole mi indignación y mi preocupación , señalándole que no me han comunicado en ningún momento y pidiéndole que intervenga la Comisión de Ética a revisar el trabajo de los miembros de la comisión que votan a favor de un informe que no tiene ni pies ni cabeza”, agregó Flor Pablo.

Martín Vizcarra sobre el informe

Martín Vizcarra, expresidente de la República, se pronunció sobre este informe en el que también recomiendan su inhabilitación de la función pública por un periodo de 10 años. Manifestó que lo ha revisado por completo y ha encontrado “errores y horrores”.

“Está absolutamente forzada [la aprobación] y con un informe que me he dado el tiempo de leer. Cerca de 400 hojas. Podría resumir en dos palabras lo que encontré en el informe de la Comisión de Fiscalización: errores y horrores”, aseveró a la prensa.

