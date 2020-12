El suspendido gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, dio una entrevista exclusiva a La República a solo cinco días de salir del penal de Yanamayo, tras la modificación de su pena a cuatro años de prisión suspendida por el delito de disturbios, cometidos durante el ‘Aimarazo’.

“Yo soy consciente de que no he cometido delitos”, dice Aduviri, quien también asegura que no existen medios probatorios que demuestren su culpabilidad en los hechos que le imputan y, como defensa, compara su caso con los de otros políticos, como Martín Vizcarra y Keiko Fujimori.

“A mí me acusan con indicios, me sentencian con indicios, me encarcelan con indicios; entonces que al señor Vizcarra, a pesar de que hay colaboradores eficaces que dicen que recibió dinero por el proyecto del hospital de Moquegua o el de Lomas de Ilo, a él no hay que tocarlo con la misma vara”, argumenta.

El suspendido gobernador expresó su disconformidad con la resolución judicial que, pese a que le devolvió su libertad, confirma su culpabilidad.

“La respeto la resolución, pero no la comparto; es por que eso yo agoté hasta las últimas instancias en la vía penal; (…) ahora lo que me toca es ir a la vía constitucional y, paralelamente a esto, vamos a ir a la vía internacional”, aclaró.

Ahora su objetivo es retornar a la cabeza del Gobierno Regional de Puno, donde actualmente se encuentra el vicegobernador Agustín Luque en su remplazo.

Según Aduviri, no hay impedimentos para que regrese a su cargo, pues refiere que en las sentencias de las diferentes instancias judiciales no disponen su inhabilitación para ejercer cargo público. Solo espera que, en los próximos días, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilite su credencial de gobernador.

En la entrevista, también reafirmó la declaración que dio a horas de salir del penal, donde llamó “traidor” a Agustín Luque y aseguró que existió un complot para que sea suspendido de su cargo.

“Se ha visto todo un complot para que salga del gobierno regional. Por ejemplo, uno de los casos es que esta sentencia se lleva en tiempo récord en tres meses. Ahora, viendo los resultados de esta gestión del señor Agustín, ¿quiénes están en el gobierno regional? Hay un sector de jueces, sus familiares; hay un sector de fiscales, sus familiares”, expresó.