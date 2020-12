Percy Medina plantea eliminar el Parlamento Andino

Percy Medina, representante de Idea Internacional, planteó eliminar la elección de representantes al Parlamento Andino, debido a que considera que es un refugio para excongresistas.

“ Se ha convertido el Parlamento Andino en un refugio para muchos excongresistas y la verdad que es un espacio bastante tranquilo para hacer política sin mucha carga de trabajo, porque se reúnen muy poco”, explicó Medina en diálogo con RPP.

Del mismo modo, manifestó que el Parlamento Andino tendría que ser el equivalente a una comisión de Congreso, por lo que solo un grupo de legisladores debería encargarse de esta labor.

“Creo que no habría que elegir a los parlamentarios andinos separados del Congreso. Deberían considerar el trabajo del Parlamento Andino como el equivalente a participar en una comisión del Congreso y por lo tanto, dentro de los 130 (congresistas), nominar cinco personas como parlamentarios andinos”, añadió el representante de Idea Internacional.

Sobre la inmunidad parlamentaria

El último jueves 10 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria. Respecto a esto, Percy Medina mencionó que se ha cumplido la finalidad fundamental que tenía la propuesta, la cual es evitar que el Congreso sea un ‘tapón’ que impida que los parlamentarios sean juzgados.

“En este momento, estamos en un dilema, o se vota en segunda votación o no se vota y se queda la cosa como está, pero a mí me parece mejor que haya una segunda votación y que se elimine el tapón que permitía que el Congreso blinde a personas que no querían ir ante la justicia”, acotó.

Asimismo, añadió que esta figura puede ser perfeccionada después, pero lo consideró como un avance en relación con lo que tenemos actualmente sobre el tema de la inmunidad parlamentaria.

