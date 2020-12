Los principales anuncios en la primera conferencia de Francisco Sagasti

Francisco Sagasti tuvo su primera conferencia de prensa como jefe de Estado este miércoles 16 de diciembre, en el que realizó un balance al cumplirse un mes del inicio de su Gobierno.

El mandatario estuvo acompañado de su equipo de ministros, quienes respondieron las preguntas de los medios de comunicación.

Previamente, la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, indicó ciertas medidas restrictivas que regirán en los últimos días del año con el fin de contener el avance del coronavirus en el Perú.

Violeta Bermúdez en conferencia de prensa. Foto: Presidencia

Creación de un grupo de trabajo para garantizar la vacuna contra la COVID-19

La primera ministra anunció la conformación de un grupo de trabajo ad hoc para garantizar la implementación de la vacunación contra el coronavirus en todo el país.

El equipo estará integrado por ciertos ministerios y e instituciones privadas. La secretaría técnica la liderará el empresario Carlos Nehaus.

“La misión será coadyuvar al proceso logístico hasta que la vacuna se distribuya y haya un despliegue en todo el territorio, a fin de garantizar que llegue a todos los rincones dentro del esquema de planificación del Ministerio de Salud”, dijo Bermúdez.

El 24 de diciembre será un día no laborable compensable

La titular de la PCM indicó que con esta medida se busca que la población no tenga la necesidad de ir a trabajar y pueda permanecer en su casa a esperar la Navidad.

Agregó que en el caso de Año Nuevo no era necesario un cambio, pues, debido a una norma anterior, el 31 de diciembre ya figura como no laborable compensable , mientras que el 1 de enero es día feriado.

No habrá circulación de transporte particular el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

“Hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y vínculo familiar distinto a los tradicionales, porque es recomendable que no vayamos de visita y no nos reunamos con familiares con quienes no compartimos la vivienda”, puntualizó Bermúdez

En esa línea, señaló que ningún ciudadano podrá disponer de su vehículo particular en esos cuatro días. El decreto con más detalles de esta restricción saldrá en los próximos días.

Otros anuncios

El Ejecutivo ha incorporado un bono extraordinario para todo el personal de salud y administrativo, que beneficiará a un poco más de 190.000 trabajadores del sector en todo el país.

Ya se instaló el grupo de trabajo encargado de planificar el retorno del año escolar 2021.

Se aprobó la creación de una comisión multisectorial para el seguimiento de acciones a favor de los deudos y familias de los fallecidos en las manifestaciones del mes de noviembre.

