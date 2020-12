Fernández Chacón: Esta Constitución fue creada para legalizar el robo de nuestros recursos

El congresista Enrique Fernández Chacón señaló que la actual Constitución del Perú fue creada para permitir una política que legaliza el robo de los bienes y por ello debería ser cambiada.

“Considero que esta Constitución fue para avalar una política económica que se ha probado ante la sociedad que no va y más bien formaliza y legaliza todo lo que es el despojo y el robo de nuestros recursos. Creo que hay que revisarla, cambiarla, modificarla, lo que sea necesario”, manifestó a La República.

Asimismo, se mostró a favor del proyecto de ley que plantea que el mismo día de las elecciones generales del próximo año también se realice un referéndum para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente.

“[¿Está de acuerdo con el proyecto de ley?] Sí y estoy de acuerdo con que se le consulte a la gente . Primero tener la opinión del pueblo que también ha hecho suya esa consigna”, indicó.

Vizcarra busca “eludir su responsabilidad”

El congresista también se refirió a la postulación de Martín Vizcarra al Congreso de la República y expresó que el exmandatario intenta rehuir a su responsabilidad por las acusaciones de corrupción, pese a que el expresidente ha precisado que buscaría eliminar la inmunidad parlamentaria si llega al cargo.

“A mí me parece una gran coartada que está usando para eludir su responsabilidad por las acusaciones de corrupción que le hacen“, sostuvo.

En esa misma línea, agregó que la vacancia de Vizcarra a la presidencia fue legítima por las acusaciones de corrupción en su contra, en alusión a los presuntos sobornos recibidos por las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua cuando se desempeñó como gobernador regional.

“Basta ir a Moquegua para ver la famosa obra de las Lomas de Ilo, para ver que es un cementerio de tuberías y no sirve para nada”, sentenció.

Se aleja de Frente Amplio

El congresista ratificó su alejamiento de la agrupación liderada por Marco Arana debido a “diferencias políticas” y buscaría inscribir el movimiento Partido de los Trabajadores Uníos ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Cuando tengo diferencias políticas y no me siento a gusto con una organización sencillamente corto la relación política, pero no la amical porque tengo mucho respeto por Marco Arana. Nuestras diferencias se notan incluso cuando votamos dentro del Frente Amplio”, dijo.

