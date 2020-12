La titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, tuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Servando García, con la finalidad de plantear medidas para reforzar la lucha contra la pandemia del coronavirus en el Perú .

En la reunión también se trataron temas referentes a los lineamientos para impulsar la reactivación económica en las diferentes ciudades del país, y conocer la situación actual del sector agrario. Esta información, fue brindada a través de la red social de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A su turno, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales dio a conocer que esta entrevista se llevó a cabo para implementar un trabajo articulado con los miembros del Ejecutivo.

De esta manera, planean reforzar los nosocomios temporales, además de conocer el plan de vacunación contra la COVID-19 y evaluar estrategias para el despegue de la economía.

Bermúdez indicó que la vacuna contra el nuevo coronavirus no podrá ser adquirida en diciembre de este año, pero arribará al Perú en el primer semestre del 2021.

“De acuerdo a la información que tenemos en el Ejecutivo, vamos a tener la vacuna el primer semestre, no podemos precisar cuándo , y eso es algo responsable. Sin embargo, el Gobierno está haciendo todos sus esfuerzos para tener la vacuna de varios proveedores”, manifestó la primera ministra en entrevista con Panorama.

“Y en efecto, en diciembre no vamos a tener vacunas, pero eso no significa que no hemos avanzado en las negociaciones, por el contrario, tenemos ya dos acuerdos marcos y estamos con dos procesos más de negociación”, acotó.

Crisis política retrasó adquisición de vacunas

En tanto, la presidenta del gabinete ministerial resaltó que las negociaciones se habían retrasado debido a la crisis política generada en noviembre por el Congreso de la República.

“El último mes, hemos tenido tres presidentes, más de 50 cambios en los ministerios, y todos estos cambios retrasan las negociaciones, la adquisición de las vacunas”, apuntó.

