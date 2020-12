Ancalle: Por moral, UPP debe retirar a Alarcón de la Comisión de Fiscalización

La bancada de Unión por el Perú (UPP), a la cual pertenece Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización, debería solicitar la baja del excontralor “por moral”, debido a las denuncias en su contra. Así lo señaló el congresista del Frente Amplio y miembro del mencionado grupo de trabajo, José Luis Ancalle Gutiérrez.

“Creo que antes de impulsar un mecanismo legal para la búsqueda nuevamente de su separación, que ya ha sido desestimada al menos por la mesa directiva anterior, por una situación moral de la bancada más bien deben de invocar (a Edgar Alarcón) al retiro , que dé un paso al costado el presidente de la Comisión de Fiscalización”, precisó en declaraciones a La República.

De este modo, recordó que la antigua mesa directiva presidida por Manuel Merino de Lama (Acción Popular), rechazó la moción de censura contra Alarcón Tejada, debido a que “no era procedente”.

Incluso, el legislador de Frente Amplio afirmó que insistió con el pedido de que el Pleno admita la cuestión de orden presentada. “Una vez que por la votación se ha admitido, se debate si es que se puede retirar al congresista de la comisión”, añadió.

“Pero no sucedió ello, muy por el contrario manifestaron que no era procedente y dejaron que continúe . Su justificación fue que eso lo debería resolver la comisión, pero no es así porque quien decide la conformación de una comisión es el Pleno”, sostuvo.

Titulares de comisiones no deberían tener denuncias

El parlamentario consideró que la representación nacional debería preocuparse en que aquellos que presidan comisiones no presenten ninguna denuncia o cuestionamiento, como es el caso de Edgar Alarcón.

“No podemos estar acusando moralmente teniendo la paja en el ojo. Yo creo que ahí debe haber un poco más de consecuencia respecto a la lucha frontal contra la corrupción”, apuntó Ancalle.

Si acaso la bancada de UPP no decidiera cambiar al presidente de la comisión, se puede presentar una nueva moción de censura contra Alarcón . Sin embargo, el parlamentario de Frente Amplio advirtió que eso no podría verse en esta legislatura, ya que los congresistas terminan sus funciones la semana siguiente y tendría que agendarse para el próximo año.

