El alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, prefirió no pronunciarse directamente sobre algún candidato a la Presidencia, pero enfatizó en que la ciudadanía no debería apoyar a quienes divulguen información falsa.

El alto funcionario dio estas declaraciones, al ser consultado por este diario sobre la encuesta que difundió el candidato presidencial Hernando de Soto, la que lo posicionaba en el primer puesto en las preferencias, y que, aseguró, fue elaborada por la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), entidad adscrita Ministerio del Interior. Sin embargo, esta institución desmintió la misma.

“Respecto a los hechos que algún candidato pueda realizar, tengo que ser muy cuidadoso para no perder la neutralidad, sin embargo, puedo decir enfáticamente que quien presenta cosas que no son las reales, adecuadas o verdaderas, no deberían tener el respaldo de la ciudadanía ”, sostuvo Muñoz Wells este martes.

El burgomaestre resaltó que por el cargo que ostenta debe respetar el principio de neutralidad durante el proceso electoral ya iniciado para los próximos comicios generales del 11 de abril de 2021.

“Tema que hay que analizar si es real o no. Ya será la ciudadanía quien vea”, agregó. Hasta el momento, el candidato al sillón presidencial no se ha pronunciado al respecto luego del comunicado difundido por el Mininter.

Hernando De Soto busca llegar por primera vez a la Presidencia. Sin embargo, no es ajeno a la política. Anteriormente, ha apoyado al gobierno de Alberto Fujimori e integró el equipo técnico de Keiko Fujimori para las elecciones de 2016.

Muñoz sobre eventual inhabilitación de Vizcarra

Por otro lado, el alcalde de Lima señaló que todo proceso que se ejecute en el marco de la Constitución Política debe respetarse, en referencia a la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de recomendar la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra de la función pública por diez años.

“Todo lo que se haga en el marco del debido proceso, se va a respetar. Si se ha hecho dentro del marco del debido proceso, tenemos que estar de acuerdo”, respondió Jorge Muñoz.

La autoridad edil se mostró en contra de la vacancia del exmandatario y posteriormente pidió a Manuel Merino que renuncie de la Presidencia tras el asesinato de los dos jóvenes que marchaban en contra de su régimen de facto.

