Arequipa: candidato de Contigo dice que no es momento para cambiar la Constitución

Arequipa. Pedro Miguel Angulo Arana arribó a la ciudad de Arequipa para presentar candidatura presidencial por el partido Contigo (ex Peruanos Por el Kambio). Acompañado de parte de la plancha al Congreso por Arequipa, Angulo habló de un eventual gobierno.

Dijo que cinco años de mandato son insuficientes para solucionar los grandes problemas del país. “Sentaremos las bases para el desarrollo del país (…) Decir que en cinco años voy a cambiar el país sería irrazonable”, indicó. Para Angulo hay urgencias como solucionar la pérdida de más de dos millones de empleos por la COVID-19.

El candidato está de acuerdo con el cambio de la Constitución, pero dijo que no es el momento idóneo para impulsarlo. Subrayó que no existe “espíritu constituyente”, que es la convergencia de la necesidad mayoritaria y el sentido de consenso. “Hay generalidades, no todos tienen una idea clara de qué es lo que quieren. Tenemos que regular al país y en ese sentido debemos tener un margen de responsabilidad”, declaró.

Sobre el proyecto minero Tía María indicó que se deben aplicar varios filtros para la aprobación de cualquier iniciativa extractiva. Además sostuvo que la mayoría de proyectos contaminan y hay abusos de muchas mineras en el país. “En relación a Tía María es un proyecto valioso, pero lo que no vamos a permitir es que afecte el derecho fundamental de las personas”, sostuvo.v