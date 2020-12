El expresidente Martín Vizcarra sale en primer lugar de las preferencias para la presidencia de la República cuando se consulta por la intención de voto sin limitar la elección a la lista de candidatos en carrera. El ex jefe del Estado no puede postular para volver al cargo.

Empero, esa preferencia es de apenas un 10,5%. Muy por encima, un abrumador 39,6% no sabe o no precisa por quién votaría y un 17,8% no sufragaría por nadie. Esa proclividad por Vizcarra favorecía su carrera al Congreso.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.