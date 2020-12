Luego del golpe, AP insiste con regular vacancia

La bancada de Acción Popular presentó una iniciativa legislativa con el fin de modificar el artículo 113 de la Constitución para una “adecuada interpretación” sobre las causales de vacancia del presidente de la República.

El proyecto de reforma 6749 tiene la autoría de Jorge Vásquez Becerra, pero también lo firman los acciopopulistas Paúl García Oviedo, Otto Guibovich, Leonardo Inga Sales y Walter Rivera Guerra, quienes votaron a favor del cese de Martín Vizcarra de Palacio. El autor, Jorge Vásquez, votó en contra.

De acuerdo con esta propuesta, para declarar la permanente incapacidad moral, una comisión especial deberá evaluar el caso y entregar los resultados al Congreso en un plazo máximo de 30 días y luego sería aprobado por el 80% de los representantes.

Asimismo, la permanente incapacidad psíquica o física plantean, debe ser certificada por una junta de médicos especialistas dependiendo del caso y bajo el requerimiento del Parlamento en un plazo de 10 días.

Cuestionamientos

En conversación con La República, el constitucionalista Luciano López sostuvo que esta reforma haría que las causales de vacancia “estén ceñidas a hechos que sean objetivos y tangibles”, como las otras por muerte, aceptación de renuncia, salida del país y destitución.

“Me parece adecuado cerrar las causales de vacancia a solamente hechos verificables y creo que la propuesta va hacía allí porque agrega la permanente incapacidad física y psíquica. Se tendría que ver el término moral”, explicó.

Sin embargo, para el abogado Luciano López variar el artículo 113 es “un tema de fondo muy serio que amerita una reflexión sesuda y con una fuerte legitimidad ciudadana” cosa que, según sus palabras, los actuales parlamentarios no lo tienen, porque “no son reflexivos ni serenos”.

“Este Congreso no tienen ninguna de estas características. Además, no goza de una fuerte legitimidad ciudadana. Por tanto, este poder del Estado no debería encargarse de esta reforma parcial de la Constitución”, acotó.

Para el especialista Omar Cairo, crear una comisión especial y determinar la permanente incapacidad moral de un jefe de Estado “complica las cosas y hace más intenso el defecto” que, según su tesis, ya existe en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución.

El constitucionalista afirmó que lo correcto sería “eliminar la incapacidad moral como causal de vacancia” , ya que en el último quinquenio la norma se usó para “cometer una arbitrariedad” por parte del Congreso al sancionar a un mandatario con destituirlo de su cargo por “supuestas inmoralidades” .

“Lo que es incapacidad física y psíquica me parece bien, pero la incapacidad moral debe eliminarse porque en realidad significa incapacidad mental. Entonces, se está duplicando. Psíquica y moral viene hacer lo mismo. El término moral fue introducido en la Constitución cuando significaba mental y ya no debió aparecer”, declaró.

Sobre la opción de quitar la causal de permanente incapacidad moral, Milagros Campos, exintegrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, contó que el grupo de trabajo propuso eliminarla debido a que “no solo es muy imprecisa, sino que coloca en una situación complicada a cualquier gobierno sin mayoría”.

“Es necesario que las causas por las que se puede vacar a un presidente estén expresamente escritas y con un procedimiento adecuado como el juicio político. En cualquier caso, una redacción que precise la causal es mejor que la actual”, detalló la politóloga, en diálogo con La República.

La última oportunidad

El Congreso tendrá una última sesión del Pleno el sábado 19. Existe ya un dictamen sobre bicameralidad que incluye modificar el artículo 113 sobre las causales de vacancia. Hasta el momento, el dictamen no ha sido incluido en la agenda, pero podrían contemplarlo del mismo modo en que han incorporado otros temas para una aprobación acelerada.

Último proyecto

Proyecto de reforma fue presentado recién el 9 de diciembre, casi al cierre de la presente legislatura.

