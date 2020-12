José Elice: “El Presidente actuó dentro del marco de la Constitución”

Tras ser consultado por el pase al retiro de los altos mandos de la Policía, el ministro del Interior, José Elice, sostuvo que Francisco Sagasti actuó de acuerdo a la ley. Asimismo, resaltó lo dicho por el exministro Rubén Vargas para reafirmar la legitimidad de la medida.

“El Presidente actuó dentro del marco de la Constitución y de la ley, es clarísimo . Además, el exministro Vargas citó una sentencia del Tribunal Constitucional, que es una casación de un amparo”, señaló a Canal N tras reunirse con Sagasti en Palacio de Gobierno.

El titular del Ministerio del Interior acotó que existe otra declaración que ratifica la competencia de Sagasti Hochhausler para designar a César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional del Perú.

“Hay otra sentencia de proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que lo ganó el Ejecutivo. Está claro que hay un procedimiento de excepción para el nombramiento del comandante general de la Policía”, sentenció.

No hay crisis en la PNP

En esa misma línea, Elice Navarro cree que pudo haber existido una crisis dentro de la institución debido a los cambios de los altos mandos. Además, indicó que la PNP debía reforzar la confianza con la población.

“Pudo haber una crisis, pero las cosas están mejorando cada día. Lo que necesita la Policía es confianza en sí misma. Siempre la ha tenido, pero necesita fortalecerla con la ciudadanía, no recuperarla”, manifestó.

Respecto a la reciente demanda constitucional de acción de amparo hecha por Alejandro Oviedo, uno de los generales en retiro, contra el Presidente y Rubén Vargas, señaló que es parte de su “derecho” como ciudadano.

“Cuando se toma una decisión, no todos estamos de acuerdo con el resultado, y es un derecho de todo ciudadana y ciudadano recurrir administrativa o judicialmente a las entidades que correspondan. No tenemos por qué estar de acuerdo. Ese es estado de derecho. Esa es la institucionalidad de la que tanto se habla y de la que, a veces, no entendemos. Son las reglas del juego”, indicó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.