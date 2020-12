Citación. La Comisión Especial COVID-19 citará a la canciller Elizabeth Astete con la finalidad de que explique sobre la situación de las negaciones con los laboratorios de otros países para la adquisición de vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

Así, lo anunció el titular de dicha comisión del Congreso, Leonardo Inga, quien acusó “una falta de coordinación” dentro del mismo Poder Ejecutivo para la llegada del primer lote de vacunas anunciadas para el primer trimestre del 2021.

“Expresar nuestra preocupación por la falta de coordinación que está existiendo en el Ejecutivo, pues hace una semana la ministra de Salud (Pilar Mazzetti) nos informó que las vacunas llegarían en el primer trimestre del próximo año a más tardar y anoche la premier ha manifestado que no tiene la fecha exacta de su llegada”, declaró este lunes en RPP.

De igual manera, el también congresista de Acción Popular (AP) detalló que dichas afirmaciones “difieren grandemente” de la información dada por Pilzar Mazzetti durante su presentación ante la comisión especial el pasado 7 de diciembre, pues habría comunicado que el Perú recibiría 1 500 000 de vacunas de Pfizer para inmunizar a 7 500 000 de personas.

“Esto difiere grandemente de la información vertida por la ministra. Por ello se está invitando al canciller a la comisión para tener mayores detalles de los contratos firmados tanto con Pfizer como con Covasty Facility y los acuerdos a los que se está llegando con otros laboratorios”, expresó Inga.

No obstante, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó, durante una entrevista en Panorama, la posibilidad de adquirir la vacuna este mes de diciembre luego de anunciar ante el Pleno del Congreso que “se harían todos los esfuerzos” por realizar la compra.

“Es algo que hemos heredado en curso. El último mes, hemos tenido tres presidentes, más de 50 cambios en los ministerios, y todos estos cambios retrasan las negociaciones, la adquisición de las vacunas”, manifestó Bermúdez el último domingo.

La titular de la PCM resaltó que el Gobierno trabaja para concretar el acuerdo de la primera adquisición de vacunas. “Sí estamos avanzando, no es un proceso fácil”, remarcó.

“Y en efecto, en diciembre no vamos a tener vacunas , pero eso no significa que no hemos avanzado en las negociaciones, por el contrario, tenemos ya dos acuerdos marcos y estamos con dos procesos más de negociación”, agregó la ministra.

Por otro lado, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, afirmó que aún no se llegó a un acuerdo que asegura fecha de entrega de las vacunas contra la COVID-19.

Además, mencionó que, en el caso de Covax Facility se tiene un convenio, pero no una precisión sobre la fecha de entrega, ni del valor a la que se hará la adquisición.

“Todavía no tenemos convenios vinculantes más de allá de lo que es conocido, con Covax y Pfizer, no ha habido otro pago, pero sí hay la garantía del MEF que tendremos el dinero cuando se llegue al acuerdo y esperamos que sea muy pronto”, detalló el funcionario en Canal N.

