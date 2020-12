APP, el giro político que detonó la vacancia presidencial

Alianza para el Progreso (APP), la agrupación política que aspira por segunda vez con su líder César Acuña a llegar a la presidencia, pasa por algunos cambios luego de haber detonado la vacancia con que el Congreso golpeó al Poder Ejecutivo el pasado 9 de noviembre. Ante la protesta ciudadana y la represión del régimen que generaron, los apepistas buscan reducir el desprestigio ganado.

“En una entrevista dije que César Acuña no estaba a favor de la vacancia. Eso lo he dicho yo y lo vuelvo a ratificar: nunca estuve a favor de la vacancia. Solo que recuerden que cada congresista vota de acuerdo a su conciencia y en APP no podemos imponer y cambiar la conciencia de las personas”, adujo el líder del partido el martes 24 de noviembre a varios reporteros.

Estaba saliendo de Palacio de Gobierno, luego de reunirse con el presidente Francisco Sagasti y ofrecerle el apoyo de APP para el voto de confianza al gabinete ministerial. La pregunta caía de madura: ¿cómo confiar en Acuña y su grupo si ante la vacancia presidencial dijo una cosa y su bancada hizo al revés?

Más aún, su hermano, el congresista apepista Humberto Acuña, sentenciado en un caso de corrupción, fue quien dio el voto 87 a favor de destituir a Martín Vizcarra de la presidencial del país. Con ese voto, los promotores del golpe lograron lo que querían. Después de él, lo imitaron los demás apepistas.

Antes, César Acuña le había dicho a Vizcarra por teléfono que varios en su partido estaban a favor de la vacancia y que él no iba a ir solo contra su partido, según relató IDL-Reporteros.

El congresista apepista Omar Chehade también ha afirmado que su líder estaba al tanto de que votarían a favor de la vacancia y había dado su venia.

“Prácticamente había un consenso dentro de la bancada de votar a favor de la vacancia y teníamos que conversar con el presidente del partido, César Acuña. Fuimos madurando el tema. Creo que fue una decisión patriótica de parte de César Acuña, el partido y algunos congresistas”, contó a Canal N un día después de la destitución.

Poder y confusión

Con la salida de Vizcarra, APP ganaba dominio en el Poder Legislativo. Al pasar el acciopopulista Manuel Merino a controlar el Gobierno, Luis Valdez de APP, mano derecha de César Acuña, ascendía a ser presidente del Congreso. Hasta entonces era el segundo en la Mesa Directiva del Parlamento.

Antes de asestar el golpe contra el Ejecutivo, esa Mesa Directiva del Congreso había demorado la respuesta al Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial planteada por el gobierno de Vizcarra. Al TC le faltaba la contestación del Legislativo para poder pronunciarse sobre la interpretación de la figura de “incapacidad moral permanente” que incluye la Constitución como causa de vacancia presidencial.

Por la demora de esa respuesta, el TC no pudo emitir fallo que aclare si se podía destituir a un jefe de Estado por considerarse que había cometido una inmoralidad. La Mesa Directiva del Congreso prefirió acelerar el proceso contra Vizcarra en la ambigüedad del significado de ‘incapacidad moral permanente’ en lugar de esperar la aclaración del TC.

Negocios

Además de obtener la presidencia del Congreso, los negocios fueron otro factor que impulsó a los apepistas a sumarse al zarpazo que puso a Merino en el Ejecutivo, según diversas fuentes. Las universidades-empresa César Vallejo y Señor de Sipán tuvieron que cerrar filiales y programas para obtener licenciamiento de la Sunedu. Esto afectaba los ingresos de los líderes de APP: César Acuña es dueño de la Vallejo y su hijo Richard es el gerente general del otro negocio educativo. Especial interés había en sedes en Lima y Piura, mercados apetecibles.

En su breve régimen, Merino puso como ministro de Educación a Fernando D’alessio, otrora colaborador de APP. A fines de setiembre, este había anunciado que se sumaba a la plancha presidencial de Acuña y que hacía su plan de gobierno. Los apepistas reconocieron que D’alessio los apoyaba con ese plan. Luego ya no candidateó y se habló de un distanciamiento.

Sunedu es un organismo del Ministerio de Educación. Su jefe es designado por el ministro.

D’alessio no destaca por ser autónomo. Cuando fue ministro de Salud, se dio el indulto a Alberto Fujimori con informes de salud amañados en el sector.

La protesta ciudadana por el zarpazo del Congreso y la represión del régimen de Merino, que acabó con dos muertos, hicieron que los apepistas busquen remendar su grupo. Tamaña labor ya en época electoral.

Declaraciones

César Acuña, presidente de APP

“Nunca estuve a favor de la vacancia (...) cada congresista vota de acuerdo a su conciencia y en APP no podemos imponer y cambiar la conciencia de las personas”.

Omar Chehade, congresista de APP

“Había un consenso dentro de la bancada de votar a favor de la vacancia y teníamos que conversar con el presidente del partido, César Acuña. Fuimos madurando el tema”.

