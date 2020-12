Tres empresas y 14 funcionarios del Minsa investigados por compra de “pruebas rápidas”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que en las instalaciones de su sede en el Centro de Lima, se produjo el 18 de marzo de este año un encuentro entre funcionarios de alto nivel del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Nacional de Salud (INS), con representantes de empresas a las que luego estas entidades le compraron pruebas serológicas o “pruebas rápidas” para la detección de la COVID-19.

El dato más relevante que ofreció el MEF fue que la relación de invitados a la mencionada reunión la proporcionó María Miraval Toledo, entonces directora general del Centro Nacional de Salud Pública, del INS. Luego, esta entidad compró las “pruebas rápidas” a al menos dos de las proveedoras cuyos miembros asistieron a la cita en el Ministerio de Economía.

Por este hecho de presunto favorecimiento en beneficio de las proveedoras Multimedical Supplies SAC, Nipro Medical Corporation y Simed Perú, el fiscal especializado en corrupción de funcionarios Reynaldo Abia Arrieta abrió investigación a 14 funcionarios públicos que participaron o aprobaron las contrataciones, y a los 3 representantes de las compañías que fueron contratadas.

Reynaldo Abia

“La asistencia de representantes de empresas proveedoras de pruebas y laboratorios especializados constituía parte de las acciones inmediatas iniciadas por el Ministerio de Salud, y por ello, la relación de empresas fue proporcionada por la señora María Miraval , directora de la Oficina General de Salud Pública del Centro Nacional de salud Pública del INS’', informó el MEF a la Fiscalía. En un principio se creyó que el MEF había propiciado la reunión entre los funcionarios y los empresarios.

El Ministerio de Economía, para deslindar responsabilidad sobre el porqué se invitó a empresas a las que luego se les solicitó millones de pruebas rápidas, precisó: “El Centro Nacional de Salud Pública del INS constituye el órgano de referencia nacional para los laboratorios de salud pública del país, bajo esta premisa sería esta instancia la que tendría que señalar el criterio utilizado en la selección específica de dichas empresas a la reunión (del 18 de marzo)”, resaltó.

En términos prácticos, fueron los funcionarios del Ministerio de Salud los que invitaron a los proveedores de las “pruebas rápidas”.

Demasiada coincidencia

Para el fiscal Reynaldo Abia, en el cónclave del 18 de marzo en el MEF, funcionarios públicos y proveedores de “pruebas rápidas” concertaron la adquisición de dichos productos, no obstante que la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) comunicaron que estos productos no son útiles para la detección de la enfermedad.

Entre los implicados se encuentra la exdirectora de la Oficina General de Salud Pública del Centro Nacional de Salud Pública del INS, María Miraval, quien, seis días después de la reunión bajo investigación, renunció al cargo. La República contactó a la doctora Miraval, pero afirmó que solo declararía ante el fiscal Reynaldo Abia y no haría más comentarios.

MEF

Si bien la entidad Perú Compras se encargó del proceso de adquisición de las “pruebas rápidas” -en la reunión del 18 de marzo se presentaron por dicho organismo, Bárbara Lem Conde y Enma Centa Cueva-, quien seleccionó a los ganadores de la buena pro a favor de Multimedical Supplies SAC y Nipro Medical Corporation fueron los funcionarios del INS. Perú Compras se limitó a procesar la adquisición.

Por este motivo, el fiscal Abia abrió investigación al exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), Omar Trujillo Villarroel, quien hizo el requerimiento de las “pruebas rápidas”; y el exdirector del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del Ministerio de Salud, Manuel Loayza Alarico, responsable de las especificaciones técnicas del proceso de compra.

Coincidentemente, Trujillo y Loayza estuvieron en la reunión del 18 de marzo en el MEF en la que también intervinieron los representantes de la empresa Nipro Medical Corporation, Pier Lavaggi Muttini, y de Multimedical Supplies, Milan Pavlich Escalante.

Tras dicho encuentro en el Ministerio de Economía, el INS compró más de 1 millón 400 mil unidades de “pruebas rápidas” a Nipro Medical Corporation por 11,6 millones de soles, y a Multimedical Supplies por 11,7 millones de soles.

Las explicaciones

El ex director general del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades Manuel Loayza afirmó a La República que su participación en la reunión fue para presentar el avance de los casos de la COVID-19 en el Perú.

“Como manejamos información a nivel nacional nos pidieron que expusiéramos sobre los avances del coronavirus en todo el país. Hablamos de la identificación cercana de casos y de la vigilancia serológica de la COVID-19. Informamos la parte técnica y dimos sugerencias. Esa fue toda nuestra intervención”, explicó Manuel Loayza.

Los investigados por el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios son los siguientes:

Exdirector del Instituto Nacional de Salud, Omar Trujillo Villarroel.

Ex director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del Ministerio de Salud, Manuel Loayza Alarico.

Exdirector de la Oficina Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles del INS, Luis Marín Reyes.

Representante de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Carmen Ponce Fernández.

Ex directora general del Centro Nacional de Salud Pública del INS, María Miraval Toledo.

Ex director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del INS, Rony Gavilán Chávez.

Exrepresentante del Laboratorio de Referencia Nacional VIH del INS, Fanny Cárdenas Bustamante.

Coordinador Técnico del Centro Nacional de Salud Pública del INS, Roberto Escalante Maldonado.

Jefa del Centro Nacional de Salud Pública, Lely Solari Zerpa.

Bióloga del INS, Nancy Rojas Serrano.

Gerente general Perú Compras, Bárbara Lem Conde.

Directora de Estandarización y Sistematización de Perú Compras, Enma Centa Cueva.

Especialista en Compras Corporativas de Perú Compras, Flor Mas Tejada.

Especialista en Compras Corporativas de Perú Compras, Úrsula Oriarte Espejo.

Representante de Nipro Medical Corporation.

Representante de Multimedical Supplies.

Representante de Simed Perú.

La Fiscalía considera que el cambio de estrategia de lucha contra la COVID-19 por parte del gobierno, que se inició con pruebas moleculares y que de un momento a otro cambió por “pruebas rápidas”, favoreció a las empresas que estuvieron en la reunión de marzo y que ganaron las licitaciones.

El cambio en la estrategia coincidió con el cónclave del 18 de marzo de este año en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde también concurrieron el exmandatario Martín Vizcarra y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, y el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía , junto con los representantes de laboratorios privados que luego fueron contratados por el Estado.

El fiscal Reynaldo Abia incluyó a funcionarios de la Digemid en la investigación porque este organismo expidió rápidamente las autorizaciones sanitarias que necesitaban las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies para participar en la licitación: la primera el 17 de marzo y la segunda el 18 de marzo, el mismo día del encuentro en el MEF.

Precisamente, el representante de Nipro Medical Corporation en el Perú, quien está incluido en la investigación fiscal, manifestó a La República que su participación en la reunión del 18 de marzo se debía a que era una de las dos empresas que contaba con registro sanitario expedido por Digemid.

“Me llamaron porque en ese momento solo había dos empresas en el Perú que tenían registro sanitario: Multimedical Supplies y Nipro Corporation, y para importar un producto debes tener registro sanitario. Pero no nos llamaron solo a nosotros. Éramos dos empresas que vendíamos pruebas rápidas, cuatro que vendían pruebas moleculares y tres empresas que hacían el servicio de laboratorio clínico. Fuera de eso estaban los funcionarios de Perú Compras, Digemid, del MEF y militares. Éramos como 50 personas. Todos estábamos reunidos y se estaba explicando cómo se podía hacer para buscar mecanismos con los enfrentar a la pandemia”, relató Lavaggi.

“Nuestra empresa fue la primera que vendió al Estado y al precio más barato. Si hubiera sido beneficiado, el Estado me hubiera pagado inmediatamente. Hicimos la primera entrega de pruebas en marzo y en mayo la segunda. Las que entregamos en marzo recién el Estado las pagó en julio. Yo tuve que enviar cartas notariales para que me paguen y lo de mayo nos cancelaron muchísimos meses después. En marzo no había en el Perú para hacer las pruebas moleculares, no había equipos para hacer las pruebas. La empresa que ganó las pruebas moleculares fue Simed, que también estuvo en la reunión y las entregaron a finales de mayo. Qué hacíamos marzo, abril, mayo ¿nada?”, expresó Lavaggi.

Cuestiones de fondo

Además de la reunión del 18 de marzo en el Ministerio de Economía, el fiscal Reynaldo Abia ha detectado otros dos encuentros entre funcionarios gubernamentales y proveedores, el 13 de marzo y el 16 de marzo.

“Estamos recabando información sobre las reuniones, las tratativas, los acuerdos entre farmacéuticas, los laboratorios y representantes de Perú Compras, del MEF, INS, Minsa, Digemid, etc., con la finalidad de establecer en qué momento se determina la cantidad de las compras. Se requiere saber cuál es la política de adquisiciones en pruebas rápidas y moleculares. Esto porque hemos encontrado indicios de sobrevaloración. Además, se ha detectado un llamativo interés de algunos funcionarios públicos para contratar a esas empresas con las que se reunieron”, señaló el fiscal Abia a La República.

En efecto, para el caso de las “pruebas rápidas”, fueron convocados 28 proveedores, de los cuales 7 fueron seleccionados y al final se contrató a Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies, cuyos representantes hicieron acto de presencia en la cita en la sede del MEF, el 18 de marzo de este año.

