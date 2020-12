Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas

Equivocación

Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, cometió una equivocación durante una entrevista cuando fue consultado sobre el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El economista escuchó que la pregunta era referida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Es una muy mala idea. Este no es el momento de retirarle fondos ni quitarle apoyo al sistema electoral del país , que son instituciones que están funcionando”, señaló en diálogo con La República.

Tras lo ocurrido, De Soto manifestó que no se le puede “sepultar” por el error y que el hecho pasará y “será una buena broma”.

Sin cuidado

Luis Roel, congresista de la bancada de Acción Popular, indicó que no le preocupan las acusaciones en su contra que formuló Edgar Alarcón, parlamentario de Unión por el Perú.

“Sería bueno preguntarle al congresista Alarcón cuál es el motivo de esas denuncias, pero a mí me tienen sin cuidado ”, declaró a Panorama.

En esa misma línea, precisó que fue a través de los medios de comunicación que se enteró de los señalamientos presentados el 26 de noviembre, mismos por los que todavía no ha sido notificado.

Relevo

Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, reconoció que el Gobierno de Francisco Sagasti cometió un error al designar a Cluber Aliaga como ministro del Interior.

“Estamos en un Gobierno de transición y de emergencia, no podemos admitir cualquier acto que no sume a la idea de unidad y al cumplimiento de objetivos en el corto periodo que tenemos. Optamos por relevarlo en un contexto en que no estamos para perder tiempo “, comentó Bermúdez en diálogo con TV Perú.

En ese sentido, aseguró que la salida de Aliaga Lodtmann de la cartera en mención responde a que no se encontraba en sintonía con los objetivos señalados por el presidente de la República.

Protestas

José Elice, recientemente nombrado ministro del Interior, expresó al asumir el cargo que recogía información sobre lo ocurrido en las marchas contra el régimen de Manuel Merino, que terminó con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“ No es justo que jóvenes que salgan a ejercer su derecho de protestar, de pronto, dos de ellos no regresen vivos a sus casas y los demás regresen heridos o con problemas que van a durar toda la vida”, refirió en conferencia de prensa.

Invitación

El expresidente Martín Vizcarra, quien es también candidato al Congreso con el partido Somos Perú, detalló que convoca a extitulares de diferentes carteras durante su gestión para que postulen junto a él en la misma lista.

“ Estoy invitando a algunos exministros que han trabajado conmigo . Lo que pasa es que hay que hacer todo un procedimiento un poco engorroso para la inscripción y queremos no esperar el 22 de diciembre, que es la fecha límite. Lo queremos hacer con días de anticipación”, relató a RPP.

Maniobras

Adolfo Castillo Meza, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), afirmó que José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, le otorgó sobornos con el fin de conseguir la inscripción de la agrupación, según informó el semanario Hildebrandt en sus trece.

“ Luna Gálvez financió mi nombramiento comprando con dinero de la universidad Telesup a los exconsejeros. Luna Gálvez también utilizó dinero de la universidad para formar su partido político, la inscripción y finalmente participar en los proceso electorales”, contó.

