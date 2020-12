Chofer de exministro confirma haber llevado sobres para Martín Vizcarra

Más declaraciones en el caso de Martín Vizcarra. Según un testigo, el exministro José Manuel Hernández habría recogido paquetes de dinero de la empresa ICGSA para dárselos al entonces gobernador regional de Moquegua.

Las entregas de dinero, de acuerdo a lo señalado, serían con paquetes de sobres manila y en la sede de la compañía ATA, liderada por el exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, en dos oportunidades, las supuestas coimas por el proyecto Lomas de Ilo las había hecho llegar Carlos Aranda Huamán, chofer de Hernández, directamente a la casa de Vizcarra Cornejo.

Declaración del conductor en caso Vizcarra

El dominical Panorama difundió la narración del conductor al Ministerio Público. Él ahora es empleado en una entidad pública. Cabe señalar que no precisó conocer el contenido de los paquetes entregados, pero confirmó el envío .

“El ingeniero José Hernández me llamó a su oficina ubicada en el primer piso de la empresa ATA y ahí me dijo que le lleve al señor Vizcarra un sobre manila que estaba doblado, cerrado, y precintado. Había algo en su interior, que desconozco qué era, pero que lo hacía grueso, como un paquete; y me dio la dirección en un papelito. Esta era la avenida Dos de Mayo, cuadra 12, del distrito de San Isidro. Era la misma dirección donde lo dejamos al señor Vizcarra anteriormente”, dijo a la Fiscalía.

Asimismo, Aranda Huamán aseguró que fue el mismo Martín Vizcarra quien recibió en sus manos el sobre manila.

“Pregunté en recepción por el señor Martín Vizcarra. Me atendió un hombre y él se comunicó con el departamento del señor Martín Vizcarra; y me dejó subir por el ascensor. (…) Recuerdo que bajé del ascensor y me dirigí a la puerta del departamento. (…) T oqué el timbre y salió la persona de Martín Vizcarra y ahí, a la entrada de la puerta, yo le dije: ‘Esto le manda el ingeniero Hernández’. Él lo recibió . Me dijo: ‘Gracias’. Yo me di media vuelta y me retiré”, continuó el chofer.

Según señaló, el encargo fue solicitado y ejecutado una vez más, pero esta vez no lo entregó directamente a Vizcarra Cornejo, sino que lo dejó en recepción.

“El ingeniero José Hernández, en otra oportunidad, me llamó a su oficina y me dijo que le entregue un encargo para el señor Martín Vizcarra. Era un sobre de manila, doblado, grueso, como un paquete, muy similar al anterior. (…) El recepcionista me dijo que no se encontraba, por lo cual opté por dejar en dicha recepción el paquete mencionado para que cuando llegara el señor Vizcarra se lo entregaran. Me recibió el mismo recepcionista de la vez pasada”, agregó.

Conversaciones de Vizcarra y Hernández

De acuerdo con el reportaje, entre las conversaciones del exministro de Agricultura con Martín Vizcarra en el 2014, hay una en la que se haría referencia a la entrega de estos sobres de dinero.

Martes 22 de julio, 15.20 horas Martín Vizcarra: Hola, José. ¿Alguna novedad? (Hernández no le contesta. Tres horas más tarde, Vizcarra continúa con la conversación) Martes 22 de julio, 18.31 p. m. Martín Vizcarra: Ya lo recibí. Mañana necesito hablar contigo temprano. ¿A las 9.30 a. m. en tu oficina?

Por su parte, el abogado del expresidente niega las imputaciones en contra de su patrocinado y resalta que un gobernador regional recibe muchos sobres manila con documentos de diferentes empresas , ya sea en su oficina o en su domicilio.

En esta misma línea, Martín Vizcarra niega las imputaciones en su contra y asegura nunca haber cometido un acto de corrupción. Estas investigaciones fiscales en su contra fueron usadas como argumento por el Congreso para ejecutar su vacancia y llevar a Manuel Merino al poder, acto rechazado por la ciudadanía.

