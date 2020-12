Sagasti: Sin ciencia y tecnología no hay forma de enfrentar el cambio climático

Francisco Sagasti, presidente de la República, refirió que, para que el país pueda combatir el cambio climático, es indispensable que se reconozca a la ciencia y la tecnología como herramientas para conseguir tal fin.

“Tenemos una catástrofe acelerada: la COVID-19 y una catástrofe en cámara no tan lenta: el cambio climático. Por ello, el Perú desea reafirmar su compromiso del objetivo común de enfrentar el cambio climático reconociendo que sin ciencia y tecnología no hay futuro, no hay manera de enfrentar el cambio climático ”, manifestó durante la Cumbre para la Ambición Climática 2020.

En ese sentido, indicó que, pese a que la pandemia del nuevo coronavirus está presente en el mundo como una problemática latente en los últimos meses, el del clima es otro de los temas que requiere de atención urgente.

“La pandemia de la COVID-19 y sus efectos adversos han acaparado nuestra atención en los últimos tiempos. No hay duda de que se trata de la amenaza más apremiante que enfrenta el mundo. La crisis climática continúa siendo el mayor riesgo al desarrollo que el ser humano enfrenta hoy en día ”, sostuvo.

Sagasti: Aumentaremos a un 40% la reducción de emisiones para el 2030

El jefe de Estado también comentó que el país pasará a tener un 40% menos de emisiones para el próximo decenio, ya que ese es uno de los compromisos planteados por el Gobierno de transición.

“El Perú se suma al llamado a la ambición climática presentando los siguientes compromisos: en términos de mitigación, a umentaremos nuestra ambición de un 30% a un 40% de reducción de emisiones para el año 2030 . Este compromiso se reflejará en la actualización de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas”, apuntó.

Asimismo, Sagasti Hochhausler sostuvo que realizarán otras acciones que contribuyan a lograr ser un territorio neutro en emisión de carbono.

“En términos de adaptación, concluiremos la formulación de Plan Nacional de Adecuación. Por último, culminaremos la actualización de la estrategia nacional ante el cambio climático al 2050, que definirá la transición progresiva del Perú hacia la carbono neutralidad , pero con un fuerte enfoque de justicia ambiental”, destacó.

Sagasti: “El clima nos ha planteado grandes desafíos”

Además, en su pronunciamiento durante la Cumbre para la Ambición Climática 2020, Francisco Sagasti comentó que el Perú, por su condición geográfica, ha tenido un clima que impuso desafíos.

“Debido a nuestra condición de país megadiverso, a lo largo de la historia el clima nos ha planteado grandes desafíos que nos han obligado a desplegar nuestras mejores capacidades y creatividad”, agregó.

Por ello, refirió que el compromiso del Gobierno de transición de cara al Bicentenario es el de “sentar las bases para una acción climática” que encamine al país hacia el “desarrollo sostenible” y que exista bienestar para toda la ciudadanía.

