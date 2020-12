Vocero de APP pedirá presencia de ministro Gonzáles para ver la formalización de colectivos

El congresista de Alianza para el Progreso (APP) César Combina pedirá la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles, ante un eventual debate sobre la formalización de colectivos este viernes 11 de diciembre en el Pleno del Congreso.

“Esta es una situación que todavía la bancada no ha aprobado, hay un debate interno, pero creo que sí merece la opinión oficial del Ministerio de Transportes. No podemos permitirnos no escucharlo durante un Gobierno de transición y si este tema llega a agenda el día de hoy, como vocero de APP voy a solicitar que el ministro de Transportes venga y plantee una reunión con los voceros y promotores de esta norma para llegar a un punto medio”, comentó a Canal N.

El portavoz de la bancada también indicó que en lo personal está en contra del proyecto de ley que busca la formalización de los taxis colectivos. Sin embargo, dijo estar a favor de implementarlos en zonas rurales.

“Si el voto dependiera solamente de mí, yo votaría en contra”, sostuvo. “Una de las propuestas que estamos trabajando dentro de la bancada es un acuerdo mínimo de todos para que en zonas rurales donde no hay acceso del transporte urbano masivo, que podrían ser buses formales, sí debemos garantizar a que se llegue a través de los colectivos, pero la zona urbana es en este caso el problema y sí tenemos que escuchar a la autoridad de transporte urbano y al ministerio (sic)”, agregó.

Luis Simeón presentó PL a favor de colectivos

El legislador de Acción Popular Luis Simeón presentó un proyecto de ley para la formalización del transporte terrestre de autos colectivos a fines de octubre de este año.

El parlamentario propuso que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán ) intervenga y establezca un registro de las empresas que trabajan con automóviles modelos station wagon o minivanes.

La iniciativa tuvo lugar pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) calificó el servicio como de alto riesgo, debido a que se pueden ocasionar accidentes en las carreteras del país.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.