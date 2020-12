Vizcarra: “Los peruanos estamos cansados de las normas con trampita incluida”

El expresidente Martín Vizcarra expresó sus discrepancias contra el dictamen de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que fue aprobada por el Pleno del Congreso en primera votación.

El ingeniero precisó que no entiende la norma aceptada por los parlamentarios y agregó que varios abogados le han dado diferentes interpretaciones sobre ella.

“Cuando una norma requiere ser interpretada por abogados y que incluso (ellos) tengan diferente interpretación, no es clara y si no es clara, va a permitir artilugios para poder evitar su aplicación. Una norma tiene que ser clarita, debe ser entendida por cualquier ciudadano” , dijo Vizcarra a Latina.

Asimismo, aseguró que los ciudadanos están cansados que los engañen y puso como ejemplo la propuesta de ley sobre la formación de dos cámaras en el Legislativo que fue modificado por el Congreso de la República.

“Los peruanos estamos cansados que nos engañen, ya estamos cansados que nos den normas con trampita incluida. Entonces, se quiere eliminar o no la inmunidad parlamentaria”, se cuestionó.

“Esto me hace recordar cuando convocamos un referéndum en 2018 y entre las preguntas pusimos la bicameralidad... Cuando lo planteamos, (los congresistas) lo distorsionaron. Entonces nos opusimos y la población mayoritariamente rechazó la bicameralidad, no como concepto sino porque venía con trampa”, aseveró.

Por otro lado, el integrante de Somos Perú, acotó que actualmente el Parlamento está desprestigiado por el uso y abuso que se ha hecho del fuero legislativo.

“Si el Congreso tiene alguna animadversión contra el Presidente voy a sacar una norma para sacarlo. Eso es pésimo, que se hagan normas con un objetivo político, contra una persona”, comentó.

A la vez, resaltó los comentarios que hicieron los congresistas en referencia hacia su persona mientras debatían en el Pleno la eliminación de esta figura jurídica.

“He seguido la transmisión y he estado atento a la alusión que han hecho sobre mi persona, sin ser congresista, sin ser autoridad, los congresistas se han dirigido a mi persona. Qué bien que me tengan presente como me tiene presente la mayoría de ciudadanos del Perú ”, manifestó.

Ratificó su postulación al Parlamento

Por último, ratificó su decisión de postular y criticó el texto sustitutorio que modifica la inmunidad parlamentaria mediante una reforma constitucional.

“¿Otro enredo para entorpecer la eliminación de la inmunidad parlamentaria? La ciudadanía exige reformas claras y no ambiguas. Ratifico mi decisión de postular al Congreso para eliminar por completo la inmunidad que se convirtió en impunidad.”, escribió el exgobernante en su cuenta de Twitter.

