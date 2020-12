Con información de Deysi Portuguez / URPI-GLR

El nuevo ministro del Interior, José Elice, reiteró que “no hay paso atrás” sobre la decisión del Ejecutivo de cambiar al comandante general de la Policía y en consecuencia pasar al retiro a 20 generales de la institución luego de los excesos cometidos durante la represión en las protestas por el golpe de Estado.

Esto, durante la ceremonia de presentación del Plan de Operaciones que ejecutará la Policía Nacional del Perú por las celebraciones a fin de año.

“Sobre los generales (que pasaron al retiro) es un tema político o institucional que hablaremos en su momento, pero al respecto el presidente (Francisco Sagasti) ha dicho muy claramente que no hay paso atrás, no hay retorno, no se va a revertir esa decisión ”, declaró a los medios de prensa este viernes.

En esa misma línea, ratificó su respaldó al presidente Francisco Sagasti de nombrar a César Cervantes como nuevo comandante general de la Policía, ya que estas acciones del jefe de Estado “se rigen dentro del marco constitucional” a pesar de las renuncias de algunos generales en el Ministerio del Interior (Mininter).

“No se trata de un mensaje (a la PNP), se trata de conocer la ley. La PNP se rige por un marco constitucional, legal y reglamentario (…) La ley prevé diferentes maneras de que el presidente tome decisiones sobre quién debe comandar tanto las Fuerzas Armadas como la Policía”, acotó el ex oficial mayor del Congreso.

José Elice Navarro juró el último lunes 7 de diciembre como nuevo ministro del Interior tras la renuncia de Cluber Aliaga, quien aseguró que estaba en contra de las decisiones tomadas por su antecesor Rubén Vargas, además de justificar la violencia policial en las protestas.

Seguidamente, Elice también se refirió a las muertes de los jóvenes: Jordan Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, quienes estuvieron presentes en las manifestaciones mostrando su desacuerdo con el golpe de Estado el pasado 9 de noviembre.

También sobre Jorge Muñoz Jiménez, un joven de 19 años quien falleció luego de ser herido en la cabeza en los enfrentamientos con la Policía Nacional en la zona de Valle de Dios, en La Libertad. Esto, durante las protestas de trabajadores del sector agrario por la ley Chlimper.

“Como ministro del Interior no estoy a cargo de la investigación, pero estoy vigilando y exigiendo que se desarrolle. Vamos a esperar el resultado de la investigación, lo mejor para todos es saber la verdad y para eso hay que esperar. Hay gente muy seria trabajando en esto”, aseveró.

