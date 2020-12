El gobernador regional Elmer Cáceres Llica minimizó su ausencia en el Gore Ejecutivo Extraordinario realizado en la región Ayacucho el pasado 8 de diciembre. “Soy un hombre pragmático”, sentenció.

Señaló que en días anteriores visitó al presidente Francisco Sagasti y que se trató de un saludo protocolar. Para Cáceres la presencia del mandatario en Ayacucho fue protocolar.

La autoridad de Arequipa sostuvo que envió oficios al mandatario para una reunión exclusiva con él, los ministros de Salud, Pilar Mazzetti; Economía y Finanzas, Waldo Mendoza; y Agricultura, Federico Tenorio. Esto para gestionar mejoras en los hospitales Goyeneche, IREN Sur, Honorio Delgado Espinoza, además apoyo para reactivar Majes Siguas II.

Sin embargo, esos ministros estuvieron en la reunión de Ayacucho. Con los demás gobernadores, desarrollaron agendas de trabajo. Ahí Mazzetti dio alcances sobre la vacunación contra el COVID-19 y cómo se repartirá. Para Cáceres, “Arequipa merece una atención especial”.

Cáceres indicó que no tienen tiempo para saludar nuevamente a Sagasti. “Hay agenda, hay que hacer despacho, viajes, hay que hacer las compras, hay que estar detrás de las personas, equipos. Lo he dejado (ir a Ayacucho) porque dos saludos protocolares ya era exceso” se justificó. Para el consejero regional, Harberth Zúñiga lamentó que el gobernador no considere importante coordinar las vacunas, distribución de presupuesto, entre otros. “Esto refleja el inmenso ego y egocentrismo del que es objeto (...) Es lamentable que para la autoridad no sea importante cuando lo es para región”, indicó.

El consejero José Luis Hancco, reúne firmas para proponer una suspensión por la falta. Necesitan 8 firmas para ponerlo en agenda.

A favor de Córdova

Cáceres defendió la designación de su amigo, dirigente de campaña y cuestionado Marcelo Córdova en la dirección deCopasa. “Como cualquier persona tiene derecho al trabajo. Y Marcelo Córdova está en Copasa por méritos propios”, respondió. ❖