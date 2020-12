Mayoría de bancadas buscan continuar con elección de nuevo TC

El Congreso de la República buscaría la continuidad de la Comisión Especial que elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pese a que cuatro bancadas anunciaron su retiro semanas atrás.

Fuentes consultadas por La República dieron a conocer que los grupos parlamentarios de Acción Popular, Nueva Constitución, Descentralización Democrática, Frepap, Podemos Perú y Unión por el Perú son las que están a favor de que se prosiga con la selección de candidatos a tribunos.

El grupo parlamentario de la lampa, una de las impulsoras de la vacancia a Martín Vizcarra, solicitó que se suspenda el proceso de elección de miembros del TC y la desactivación de la comisión. Incluso, instó al Partido Morado, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y Podemos a retirar a sus representantes. Eso ocurrió a mediados del mes de noviembre.

Sin embargo, Acción Popular nunca concretó tarea alguna para detener el concurso. Al contrario, internamente la comisión especial, presidida por el acciopopulista Rolando Ruiz, ha continuado con el proceso de acuerdo al cronograma que fue aprobado con extrema premura.

Por parte de UPP, el vocero José Vega Antonio refirió que insistiría en cambiar a los magistrados del TC, ya que “es una falta de responsabilidad y madurez política” abdicar a una función constitucional que tiene el Parlamento. La bancada etnocacerista fue también una de las principales que impulsó la destitución de Martín Vizcarra.

Otras bancadas buscarían su incorporación a la comisión

En la sesión del Pleno se debe ratificar la continuidad de la comisión que fue cuestionada desde el inicio por no contar con “legitimidad”. Además, se tendrá que evaluar la incorporación de Nueva Constitución (NC) y Descentralización Democrática (DD) por ser grupos parlamentarios recientemente formados y que también buscarían la representación.

El presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, Rolando Ruiz (Acción Popular) señaló días atrás, en diálogo con La República, que “es un derecho” la integración de NC y DD.

“ Hay dos bancadas nuevas que están sumándose a la comisión . Incluso, Acción Popular, que en un momento había dado a conocer de que podríamos dejar sin efecto el trabajo de la comisión, también está reconsiderando [su postura]”, destacó.

Deslizó también que las agrupaciones que retiraron a sus miembros de la comisión estarían buscando su reincorporación, aunque, según dijo, eso debe decidirse también en la sesión plenaria.

“Solamente un miembro de la comisión ha hecho saber oficialmente su retiro. Los demás [retiros] solo han sido por tuit y nada más. Entonces, evaluando toda la situación, he conversado con ellos y me parece que el Pleno está de acuerdo con eso [su reincorporación] . No tenemos ningún problema de seguir adelante, nuestro trabajo es completamente transparente”, aseguró.

Uno de los primeros cuestionamientos a la comisión especial fue la aprobación de un reglamento ‘express’ para elegir a los candidatos a tribunos, pese a que algunos legisladores solicitaron que primero se invitara a especialistas para que brinden su opinión.

