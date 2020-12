Luis Valdez niega ser investigado por el Ministerio Público

El congresista Luis Valdez, de la bancada de Alianza para el Progreso, aseguró que no está siendo investigado por el Ministerio Público. Ello, luego de que se diera a conocer que contra el legislador recaen 52 denuncias.

“Eso se hizo público a través de unas plataformas digitales, como Wayka, a quienes vamos a denunciar penalmente por haber usado información no correcta y falsa. Eso no lo podemos permitir. Lo publicado no coincide con la realidad y eso está penado ”, manifestó en diálogo con la prensa a exteriores del Palacio Legislativo.

De acuerdo con el medio mencionado, Valdez Farías habría cometido los presuntos delitos de falsedad ideológica, resistencia a la autoridad, contra la administración pública, omisión a actos funcionales, abuso de autoridad, usurpación, daño simple, entre varios más.

Valdez sobre Humberto Acuña: “No voy a pronunciarme al respecto”

Asimismo, al ser consultado sobre la situación de su colega Humberto Acuña, quien el último miércoles 9 de diciembre renunció a la Comisión de Presupuesto por tener una sentencia en doble instancia por corrupción, dijo desconocer los delitos que se le imputan.

“ No voy a pronunciarme al respecto porque no conozco las imputaciones que está haciendo el Ministerio Público que, en todo caso, la entidad tiene sus procedimientos para hacer velar sus competencias como cualquier otra institución constitucionalmente autónoma”, indicó.

Sin embargo, refirió que al tener una sentencia en segunda instancia, un legislador ya puede ser acusado. “ Todos los congresistas, después de la aprobación en primera y segunda legislatura pueden ser procesados ”, detalló.

En setiembre pasado, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la condena contra Humberto Acuña por el delito de corrupción, en específico, cohecho activo genérico, por sobornar a un policía.

Ante estos hechos, declararon su inhabilitación para ejercer cargos públicos; sin embargo, vacíos legales en el Reglamento del Parlamento permiten que no sea separado del cargo. Uno de ellos es el artículo 25 que estableció que, para reemplazar a un congresista, se requiere, entre otras cosas, una sentencia firme de pena de libertad efectiva .

Valdez dice que no hay comparación entre casos de Acuña y Vizcarra

Cuando se le cuestionó por la demora en la destitución de Humberto Acuña en la Comisión de Presupuesto, que tardó mucho más respecto a la del expresidente Martín Vizcarra, pese a que este último no tiene una sentencia, Valdez Farías señaló que “son casos distintos”.

“No es la oportunidad ni el momento para empezar a buscar diferencias. Son casos distintos. En el caso del señor Vizcarra, donde hay aspirantes a colaboradores eficaces que manifiestan que le han pagado sobornos, eso atenta contra la moral de la nación. [...] Serán los jueces de la Corte Suprema quienes se pronuncien al respecto [caso de Humberto Acuña], y esperemos que lo hagan pronto por el bien de la institucionalidad del Parlamento”, apuntó.

